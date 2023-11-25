26 Kasım'da bazı uçak seferleri iptal edildi!
Meteoroloji'den peş peşe yapılan açıklamaların ardından iptal edilen seferler listesi sorgulamaları hız kazandı. İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 26 Kasım'daki bazı uçak seferlerinin iptal edileceği bildirildi. İşte iptal olan seferler hakkında merak edilenler...
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İptal olan uçak seferleri listesi... İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) tarafından uçak seferleri hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada 26 Kasım'da bazı seferlerin iptal edildiği belirtildi. İşte iptal edilen uçak seferleri hakkında son gelişmeler...
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26 KASIM'DA BAZI UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ
Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) tarafından, Meteorolojik Acil Durum Komitesinin gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısının ardından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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"Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 25 Kasım 2023 tarihindeki uçuşların yüzde 5 oranında, 26 Kasım 2023 tarihinde 14.59'a kadar olan uçuşların yüzde 15 oranında iptal edilmesine karar verilmiştir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."
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AFAD İSTANBUL İÇİN UYARIDA BULUNDU
Öte yandan AFAD, SMS ile yaptığı uyarıda, "Meteoroloji'ye göre İstanbul'da sağanak yağış ve tam fırtına bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskını, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olun" ifadelerini kullandı.