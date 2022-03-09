iPhone SE 3 modeli tanıtıldı! Yeni iPhone SE 3 özellikleri neler, Türkiye fiyatı ne kadar ve ne zaman satışa çıkacak?

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Apple Mart etkinliğinde iPhone SE 3 modelini tanıttı. A15 Bionic çip, 5G, daha iyi pil ömrü, Akıllı HDR 4, Fotoğrafik Stiller ve Deep Fusion gibi özelliklerle gelen yeni iPhone SE’de, gece yarısı, yıldız ışığı ve kırmızı olmak üzere üç renk seçeneği sunuluyor. iPhone SE, 11 Mart Cuma gününden itibaren ön siparişe açılacak; 18 Mart Cuma gününden itibaren de satın alınabilecek.

4.7 İNÇLİK RETİNA EKRAN

4.7 inçlik Retina HD ekranı olan yeni iPhone SE, 326 ppi yoğunlukta 1334 x 750 piksel çözünürlük, 1400:1 kontrast oranı (tipik) ve 625 nit maksimum parlaklık (tipik) sunuyor. Alüminyum ve cam tasarımla gelen yeni iPhone SE’de Touch ID özellikli Ana Ekran düğmesine de bulunuyor.

Yeni modelde yer alan A15 Bionic, iki adet yüksek performans çekirdeği ve dört adet yüksek verimlilik çekirdeği içeren ve bir akıllı telefondaki en hızlı CPU olan güçlü bir 6 çekirdekli CPU’ya sahip.

Saniyede 15.8 trilyon işlem yapabilen 16 çekirdekli Neural Engine, üçüncü taraf uygulamalarında yapay öğrenme işlemlerinin daha hızlı yapılmasının yanı sıra iOS 15 ile Kamera uygulamasında Canlı Metin ve aygıt içi dikte gibi özelliklerin de iPhone SE’de kullanılmasını sağlıyor. Hızlı şarj için Qi uyumlu şarj aygıtlarıyla uyumlu olan iPhone SE hızlı şarjı da destekliyor.

A15'TEN GÜÇ ALAN YENİ KAMERA DENEYİMİ

Gücünü A15 Bionic’ten alan yepyeni kamera sistemiyle iPhone SE, f/1.8 diyafram içeren 12 megapiksel Geniş kamerası sayesinde Akıllı HDR 4, Fotoğrafik Stiller, Deep Fusion ve Portre Modu gibi bilişimsel fotoğrafçılık özellikleri sunuyor. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 ile kullanıma sunulan Akıllı HDR 4 özelliği, arka plan önündeki süjeye farklı renk, kontrast ve pürüz ayarları uygulamak için akıllı segmentasyon teknolojisini kullanıyor.

Fotoğrafik Stiller, kullanıcıların Apple’ın çok kareli görüntü işleme teknolojisinden yararlanmaya devam ederken, her görüntüye kendi kişisel fotoğraf tercihlerini uygulamalarını sağlıyor. Yapay öğrenme ile fotoğrafı piksel piksel işleyebilen Deep Fusion özelliği ise fotoğrafın her alanındaki doku, detay ve pürüzleri optimize ediyor. 5G desteği de bulunan yeni iPhone SE, 7 MP’lik ön kamera barındırıyor.

TÜRKİYE FİYATLARI AÇIKLANDI

64 GB, 128 GB ve 256 GB’lik depolama alternatifleri olan 3. nesil iPhone SE’nin Türkiye’deki başlangıç fiyatı ise 10 bin 999 TL olarak açıklandı.

iPhone 13 modelleri başta olmak üzere Türkiye'deki ürünlerinin fiyatlarına dün geceden itibaren yüzde 14 ile yüzde 19 arasında değişen oranlarda zam yapan Apple’ın “A15 Bionic çip, 5G, Akıllı HDR 4 gelişmiş özellikler sunan yeni bir kamera sistemine sahip en uygun fiyatlı iPhone modeli” olarak duyurduğu yeni iPhone SE’nin Türkiye fiyatları şöyle:

64 GB iPhone SE: 10.999 TL

128 GB iPhone SE: 11.899 TL

256 GB iPhone SE: 13.699 TL

iPHONE 13'LER 'YEŞİL'LENDİ

Öte yandan Apple’ın dün akşam gerçekleştirilen mart ayı etkinliğinde iPhone 13’ler için yeni bir renk seçeneği de tanıtıldı. Köknar yeşili iPhone 13 Pro ve yeşil iPhone 13, ürün serisindeki yerini aldı. Yeşil renkli iPhone 13’lerin ön satışı 18 Mart itibariyle başlayacağı duyuruldu.

M1'Lİ iPAD AIR

Apple’ın dün düzenlenen etkinliğinde ayrıca M1 işlemcili yeni iPad Air, yüksek konfigürasyonlu masaüstü bilgisayarı Mac Studio ile yeni üst düzey monitörü Studio Display de tanıtıldı. Şirketin bir önceki işlemcisinden 8 kat daha hızlı olan yeni işlemcisi M1 Ultra da etkinlikte sahnedeki yerini aldı.