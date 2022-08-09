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iPhone kullanıcıları dikkat! Apple beklenen özelliği geri geldi: iOS 16’nın beşinci beta sürümü çıktı

Apple o özelliği geri getiriyor: iOS 16 Beta 5 güncellemesi çıktı!

iPhone kullanıcılarının uzun süredir beklediği özellik geri geldi. Apple geliştiriciler için yayınladığı iOS 16’nın beşinci beta sürümünü yayınladı. Yeni özellikleri beraberinde getiren Apple, iOS 16 ile önceki sürümlerinde bıraktığı özelliği yeniden hayata geçirdi. İşte beklenen özellik ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...

09.08.2022 - 11:08 | Güncelleme: ABONE OL

  • Apple iPhone kullanıcılarının çok istediği özelliği geri getirdi. Beta kullanıcılarına yeni getirilen iOS Beta 5. sürümü ile uzun süre önce kaldırılan özelliğin tekrar getirildiği duyuruldu. Eylül ayında yapılacak lansman ile iPhone 14 serisi ve halka açık versiyonunun birçok kişi tarafından kullanıldığı iOS16 sürümü tanıtılacak. Peki, Apple hangi özelliği geri getirdi? İşte iOS 16 Beta 5 ile gelen yenilikler...

  • Apple dün geliştiriciler için yayınladığı iOS 16’nın beşinci beta sürümü ile iPhone’lardaki pil simgesini yalnızca pil seviyesinin görselli bir temsili yerine ayrıca pil yüzdesini de yazacak şekilde güncelledi.

  • İlk çentikli telefonları iPhone X ile gerekli ekran alanı olmadığından pil yüzdesini göstermeyi bırakan Apple, bu yeni güncelleme ile geride bıraktığı özelliğini tekrar hayata geçirdi.

  • iOS 15’de dahil olmak üzere önceki iOS sürümlerinde, kullanıcılar Kontrol Merkezini kaydırmadığı sürece pil seviyesini sadece görselli bir şekilde temsilini görebilirken pil yüzdesini herhangi bir şekilde göremiyordu. 

  • Pil yüzdesi, Ayarlar uygulamasındaki Pil bölümünden açılıp kapatılabiliyor. Pil yüzdesi özelliği, çentikli çogu iPhone'da mevcut gibi görünüyor, ancak iPhone 12 mini, iPhone 13 mini, iPhone 11 ve iPhone XR modellerinde belki de ekran alanı kısıtlamaları nedeniyle kullanılabilir bir seçenek gibi görünmüyor.

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