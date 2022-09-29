iPhone kullananlara uyarı!

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İstatistikler iOS cihazlarının oldukça güvenli olduğunu desteklese de güvenlik aslında büyük ölçüde cihazların nasıl kullandığına bağlı olarak şekilleniyor. Sonuçta internete bağlana her cihazın siber saldırıya uğrama riski bulunuyor. iOS güvenliği ile ilgili bilinmesi gerekenleri sıralayan siber güvenlik şirketi ESET’e göre saldırıya uğradığından şüphelenen iPhone kullanıcıları ilk olarak şu adımları kontrol etmeli:

İŞTE İLK KONTROL EDİLMESİ GEREKENLER Pil seviyeleri: Piller zamanla yıpranır. Ancak, cihazınız yalnızca birkaç aylıksa pilin çok hızlı bitmesi, arka planda beklenmeyen bir etkinliğin işareti olabilir. Bu seçeneği elemek için hangi uygulamaların pil kullandığını ve pil sağlığınızı kontrol edin. Veriler: Mobil veriyi yoğun olarak kullanan biri değilseniz, ancak kotaya çok hızlı ulaşıyorsanız, iPhone'unuzun saldırıya uğrama olasılığı vardır. Cihazınızdaki gizli yazılım, bilgi aktarmak için verilerinizi kullanıyor olabilir. Bununla birlikte, büyük olasılıkla bazı uygulamaların arka planda çalışmasına izin vermiş olabilirsiniz. Garip “şeyler”: iPhone'unuzda indirdiğinizi hatırlamadığınız bir uygulama var mı? Ya da belki kopyalanmış gibi görünen bir uygulama? Bunlar, cihazınızın saldırıya uğradığının açık işaretleri olabilir. Saldırganlar, yandan yüklenen bir uygulama aracılığıyla bu içeriği telefonunuza yüklemeye çalışabilir ve teknoloji konusunda bilgili olsanız bile bu hilelere karşı savunmasız olabilirsiniz.

SALDIRGANLARI iPHONE’NDAN UZAK TUTMANIN YOLLARI - Cihazınızdan yetkisiz yüklemeler olup olmadığını kontrol edin Cihazınız ele geçirildiyse veya casus yazılıma sahipse, telefonunuzda başkası tarafından yüklenen yetkisiz yükleme olduğunun farkında olmayabilirsiniz. Apple artık uygulamaların ana ekrandan kaldırılmasına izin verdiğinden, Cydia veya Sileo gibi uygulamaların yetkisiz yüklenip yüklenmediğini kontrol etmek için arama işlevini kullanın. Bu uygulamalara rastlarsanız, cihazınızı fabrika ayarlarına sıfırlayın. - Gereksiz uygulamaları ve yapılandırma profillerini silin Duvar kağıdı veya hava durumu uygulamaları gibi kullanmadığınız uygulamalarınız varsa bunları silin. Güvenli olsalar bile verilerinizi izliyor ve üçüncü taraflara satıyor olabilirler. Ayrıca kuruluşunuz tarafından yüklenmemiş tüm yapılandırma profillerini de kaldırın. - Uygulamalarınızın ayarlarını kontrol edin Yüklü tüm uygulamalarınızı gözden geçirmek ve onlara verdiğiniz izinleri kontrol etmek için Ayarlar uygulamasını kullanın. Konumunuzu kullanmak üzere hangi uygulamalara izin verdiğinizi kontrol edin ve bu izni buna ihtiyaç duymayan uygulamalardan kaldırın. - iPhone veya iPad içeriğinizi ve ayarlarınızı silin Cihazınızı tamamen sıfırlamadan önce fotoğraflarınızın ve belgelerinizin yedeğini aldığınızdan emin olun. Tekrar açtığınızda, kötü amaçlı yazılımlardan temizlenecektir ve yeniden size özgün hale getirmek için Apple Kimliğinizle giriş yapabilirsiniz.

TELEFONUNUZUN ELE GEÇİRİLMESİNİ NASIL ENGELLEYEBİLİRSİNİZ? Şu adımları izleyerek, siber saldırının kurbanı olma riskinizi azaltabilirsiniz: 1- iPhone'unuzda yetkisiz uygulamaların yüklenmesine izin vermeyin. Bu konuda kararlı olun. Pek çok harika özellik olabilir, ancak barındırdıkları tehlikeler buna değmez. Ayrıca, yetkisiz kullanıma izin vermek cihazınızın garantisini geçersiz kılar. 2- Üçüncü taraf uygulamaları yüklemeyin. iPhone kullanmanız durumunda, sizin ve cihazınız için güvenli olan uygulamalara bağlı kalmayı seçin. 3- Kimlik avı dolandırıcılığına karşı tetikte olun. Dolandırıcılığın kurbanı olmayacağınızı düşünmeyin. Kişisel bilgiler isteyen ve hesap kimlik bilgilerini çalabilecek dolandırıcılık e-postalarına dikkat edin. 4- Tanımadığınız ve bilmediğiniz kişilerden gelen bağlantıları açmayın. 5- Çok faktörlü kimlik doğrulama kullanın. Bilgisayar korsanları telefonunuzu ele geçirirse, diğer hesaplarınıza da saldırmalarını önleyin. Kimlik bilgilerinizi korumak için ekstra adımlar ekleyin. 6- VPN kullanın. Bu sayede özellikle halka açık bir Wi-Fi ağı kullanmanız durumunda, gizliliğinizi ve veri korumanızı artırırsınız. 7- Telefonunuzu her zaman güncel tutun. En son iOS güncellemesini yüklediğinizden emin olun. Apple düzenli olarak yeni işlevlere sahip yeni sürümler ve daha da önemlisi cihazlarınızı güvende tutmak için güvenlik yamaları ekler.