Apple'dan ikinci zam!

iPhone fiyatına 3 ayda 2. zam! iPhone 11, 12, 13 fiyatları zamlandı! Yeni iPhone fiyatları ne kadar oldu?

Apple, bugün düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nın (WWDC) ardından Türkiye'de sattığı tüm cihazlara zam yaptı. Tüm Apple ürünlerine ortalama yüzde 20 civarında zam geldi.

Apple en son Mart ayında zam yapmıştı.

Türkiye'deki iPhone 13 fiyatları yüzde 17.5 ile yüzde 22.2 arasında zamlandı.

IPHONE 3 AYDA ORTALAMA YÜZDE 40 ZAMLANDI

Apple, Türkiye'deki iPhone fiyatlarına bundan önce 8 Mart'ta yüzde 14 ile yüzde 19 arasında değişen oranlarda zam yapmıştı. 6 Haziran'da yapılan son zammın ardından, bu yıl Türkiye'deki iPhone fiyatları ortalama yüzde 40 zamlanmış oldu.

iPhone 13 mini’nin başlangıç fiyatı 17 bin 499 TL’den 20 bin 999 TL'ye çıkarıldı.

Ürün 8 Mart 6 Haziran iPhone 13 mini Fiyatı (TL) Fiyatı (TL) Değişim 128 GB 17.499 20.999 20,0% 256 GB 19.299 22.999 19,2% 512 GB 22.099 26.999 22,2% iPhone 13 128 GB 18.999 22.499 18,4% 256 GB 20.799 24.499 17,8% 512 GB 23.599 28.499 20,8% iPhone 13 Pro 128 GB 24.999 29.999 20,0% 256 GB 26.799 31.999 19,4% 512 GB 29.599 35.999 21,6% 1 TB 32.399 38.799 19,8% iPhone 13 Pro Max 128 GB 27.999 32.999 17,9% 256 GB 29.799 34.999 17,5% 512 GB 32.599 38.999 19,6% 1 TB 35.399 41.799 18,1%

En pahalı iPhone 13 pro max 1 TB modelin fiyatı, 35 bin 399 TL’den 41 bin 799 TL’ye çıktı.