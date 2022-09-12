Iphone 15'te bu özellikler olacak! Apple'dan rekabeti artıran büyük hamleler geliyor

2023 yılında piyasaya sürülmesi beklenen Iphone 15 için şimdiden bilgiler gelmeye başladı. Apple analistleri Ming Chi Kuo ve Mark Gurman, yeni model Iphone 15 için dikkat çeken bilgiler paylaştı.

IPHONE 15 İLE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER GELİYOR

Kuo, pazarın artan rekabeti karşısında Apple'ın da bir atak yapacağını belirtiyor. Bu kapsamda, Iphone 15 için daha fazla seçenek sunulacak.

Bununla beraber, Pro ve standart modeller arasındaki fark daha da belirgin hale gelecek. Kuo, böylece Pro modellerinde artış olacağını ve Iphone 15'in, ortalama Iphone fiyatlarını yükselteceğini söylüyor.

PRO MAX'LERİN YERİNİ ULTRA ALACAK

Diğer Apple analisti olan Mark Gurman ise Apple'ın Pro Max olarak isimlendirdiği ürünlerini artık Ultra olarak adlandıracağını belirtiyor.

İŞLEMCİLER KÜÇÜLECEK PERFORMANS ARTACAK

Piyasaya yeni sürülen Iphone 14'te, 5 nm çipler kullanılıyor. Ancak; Apple bu konuda da iyileştirme yapacak.

Apple'ın iş ortağı TSMC, yıl sonunda 3nm çip üretimine başlayacak. İşlemcilerde nm değerinin düşmesiyle; pil ömrü uzayacak ve performans seviyesi yükselecek.