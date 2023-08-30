Tanıtım tarihi netleşti: Apple, iPhone 15 serisinin tanıtım tarihini duyurdu! İPhone 15 ne zaman çıkacak?
Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği iPhone 15'in tanıtım tarihi netleşti. Kısa bir süre önce iPhone 15, Apple Watch Series 9 ve daha fazlasının yer alacağı etkinliğini duyuran Apple, 'Wonderlust' olarak adlandırılan etkinlikte yeni ürünleri tanıtacak. Serinin en yeni modelini bekleyenler ise "İPhone 15 ne zaman çıkacak? iPhone 15 fiyatı ve özellikleri nedir?" soruları araştırılıyor. İşte iPhone 15 çıkış tarihi, fiyatı ve özellikleri…
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iPhone 15 için lansmanı için geri sayım başladı. Son hazırlıklarını sürdüren Apple, iPhone 15'te şarj sorununa da çözüm getirmeye hazırlanıyor. Bugüne kadar cihazlarında Lighting soket kullanan Apple, önümüzdeki haftalarda duyuracağı iPhone, iPad ve diğer cihazlarında USB Type-C kullanmaya hazırlanıyor. Böylece iPhone kullanıcıları, pek çok markanın kullandığı Type-C soketi dolayısıyla farklı ortamlarda şarj kablosu bulamama sorunundan da uzaklaşmış olacak. Peki, İPhone 15 ne zaman çıkacak? iPhone 15 fiyatı ve özellikleri nedir?
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İPHONE 15 SERİSİ NE ZAMAN TANITILACAK?
Önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen iPhone 15 Türkiye fiyatı da şimdiden araştırılıyor. Apple, her yıl olduğu gibi yeni ürünlerinin tanıtımı yapacağı lansmanı gerçekleştirecek.
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Apple, önümüzdeki ay düzenleyeceği etkinlik kapsamında iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, Apple Watch Series 9 ve daha fazlasının yer alacağı ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirecek. Apple tarafından resmen duyurulan etkinlik 'Wonderlust' olarak adlandırıldı.
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İPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK? İPHONE 15 ÇIKIŞ TARİHİ
iPhone 15'in tanıtılacağı Apple etkinlik tarihi 12 Eylül olarak açıklandı!
Apple’ın yapmış olduğu duyuruya göre iPhone 15 serisi ve diğer ürünlerin tanıtımının yapılacağı 'Wonderlust' etkinliği 12 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 20:00’da gerçekleştirilecek. Etkinlik geçen yıl olduğu Apple Park kampüsünde yer alan Steve Jobs Theater'da yapılacak.
Etkinliğin önceden kaydedilmiş olması beklenirken Apple, medya mensuplarını sunumu bizzat izlemeleri ve muhtemelen ürünler tanıtıldıktan sonra yeni cihazlarla uygulamalı olarak vakit geçirmeleri için kampüse davet ediyor.
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İPHONE 15 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Apple’ın iPhone 15 ailesi uzun zamandır merakla bekleniyor. Şimdiye kadar yapılan paylaşımlarla da kesinleştiği üzere yeni ailede 2022’nin eylül ayında tanıtılan iPhone 14 serisi ile benzer şekilde iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max (iPhone 15 Ultra adı da geçiyor) modelleri yer alıyor.
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TÜM TELEFONLARDA DYNAMİCS ISLAND KULLANILACAK
Tasarımsal açıdan büyük değişikliklerin olmayacağı ailede bu yıl tüm telefonlar “Dynamics Island” kullanacak. Yani artık ikonik hale gelen ekran çentiği üst seviyede tamamen tarih olacak. 15 Pro ve 15 Pro Max / Ultra’da daha sağlam ve hafif olduğu aktarılan titanyum kasaya geçecek olan Apple, alttaki 15 ve 15 Plus modellerinde ise alüminyum kullanmaya devam edecek.
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Telefonlar için teknik olarak da yapılmış çok sayıda paylaşım bulunuyor. Bunlara baktığımız zaman Apple yeni telefonlarında LIPO adı verilen bir teknoloji kullanacak. Bu teknoloji sayesinde 6.1 inç ile 6.7 inç “120 Hz” ekranlı 15 Pro ve 15 Pro Max / Ultra’nın çerçeve kalınlıkları, 14 Pro ve 14 Pro Max’e oranla 2.2 mm’den 1.5 mm seviyesine kadar inecek. Bu sayede ekran gövde oranları hatrı sayılır oranda artacak 15 Pro ve 15 Pro Max / Ultra, bu yıl kamera konusunda çok önemli bir fark taşıyacak.
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KAMERA PERFORMANSI
iPhone 15 ailesinin en üstündeki seçenek iPhone 15 Pro Max / Ultra, hemen altındaki 15 Pro’dan farklı olarak bir periskop kamera sistemine sahip olacak. Tedarik zincirleri üzerinden kesinleştirilen periskop kamera kullanımı sayesinde, telefonda yüksek seviyede kayıpsız optik yakınlaştırma (Şimdilik 6x iddia ediliyor) sunulacak.
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Yapılan paylaşımlara göre iPhone 15 Pro Max / Ultra’nın ana kamerasında 48 megapiksellik 1/1.14” Sony IMX903 sensör yer alıyor. iPhone 14 Pro serisinde 48 megapiksellik 1/1.28” Sony IMX803 kullanan Apple, biraz daha büyüyen yeni sensör ile ana kameradaki performansı arttıracak, rakiplerin uzun zamandır kullandığı 1 inç sensöre bir adım daha yaklaşacak.
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6.1 inç ile 6.7 inç “60 Hz” ekranlı iPhone 15 ve 15 Plus’a da 12 megapiksel değil 48 megapiksellik ana kamera koyacak ancak 15 Pro ve 15 Pro Max Ultra’dakinden daha düşük seviye sensörlere yer verecek. Apple, yeni telefonların hepsine USB-C portu koyacak ancak aktarım hızında iPhone 15 ve 15 Plus ile iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max / Ultra arasında ciddi fark olacak.
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AKTARIM HIZI
Sağlam kanıtlara göre Apple, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max / Ultra modellerindeki USB-C portunda “Thunderbolt” desteği vermeyi düşünüyor. Eğer bu gerçek olursa iPhone 15 Pro’lar 40 Gbps gibi çok yüksek aktarım hızlarına ulaşabilecek. iPhone 15 ve 15 Plus modelleriyle ise 5 Gbps ila 10 Gbps arasında aktarım hızları sunulacak.
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iPhone 15 Pro ile 15 Pro Max / Ultra modelleri çok yüksek ihtimalle Apple Watch Ultra’daki gibi bir eylem butonuyla da karşımıza çıkacak. Mevcut sesi komple kapatma butonunun yerini alacak bu eylem butonu, iOS 17 işletim sisteminin beta kodlarında bulunan bazı işaretlere göre birden fazla amaç için kullanılabilecek.
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İKİ FARKLI İŞLEMCİ
Tedarik zincirleri üzerinden doğrulandığı kadarıyla iPhone 15 ve 15 Plus, 14 Pro’lara güç veren A16 Bionic işlemciyi taşıyacak, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max / Ultra’da ise yeni nesil 3 nm mobil işlemciye yer verilecek. Bu işlemci daha az enerji harcayarak ciddi oranda daha yüksek bir performans ortaya koyacak.
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Son bilgilere göre A17 Bionic adının verileceği bu yeni işlemci, 6 CPU ve 6 GPU çekirdeği üzerine kurulacak. Maksimum saat hızının 3.70 GHz’i görebileceği aktarılan işlemci, Micron ile Samsung üretimi 6 GB LPDDR5 RAM ile donatılacak.
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İPHONE 15 FİYATI NE KADAR OLACAK? EN AZ 799 DOLAR!
İPhone 15 ailesiyle beraber fiyat artışı da bekleniyor. Barclays analisti Tim Long’un Apple tedarikçileri ile yaptığı görüşmelere göre, ABD fiyatları açısından bakıldığında iPhone 15 iPhone 14’te olduğu gibi en az 799 dolar, iPhone 15 Plus iPhone 14 Plus’ta olduğu gibi en az 899 dolar olması bekleniyor.
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iPhone 15 Pro ise 14 Pro’dan farklı olarak 999 dolar yerine 1.099 dolardan başlayacak. iPhone 15 Pro Max/Ultra içinse 14 Pro Max’ten farklı olarak 1.099 dolar değil 1.299 dolarlık fiyatla karşılaşılabilir. Bu arada Apple’ın eylül etkinliğinde Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 akıllı saat modellerini tanıtması da bekleniyor.
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GEÇMİŞ DÖNEM iPHONE'LARIN ÇIKIŞ TARİHLERİ
iPhone 14 Pro: 7 Ekim 2022
iPhone 14: 16 Eylül 2022
iPhone 13: 23 Eylül 2021
iPhone 12: 23 Ekim 2020
iPhone 11: 20 Eylül 2019
iPhone XS: 21 Eylül 2018
iPhone X: 3 Kasım 2017
iPhone 8: 22 Eylül 2017
iPhone 7: 16 Eylül 2016
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