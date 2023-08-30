İPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK? İPHONE 15 ÇIKIŞ TARİHİ

iPhone 15'in tanıtılacağı Apple etkinlik tarihi 12 Eylül olarak açıklandı!

Apple’ın yapmış olduğu duyuruya göre iPhone 15 serisi ve diğer ürünlerin tanıtımının yapılacağı 'Wonderlust' etkinliği 12 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 20:00’da gerçekleştirilecek. Etkinlik geçen yıl olduğu Apple Park kampüsünde yer alan Steve Jobs Theater'da yapılacak.

Etkinliğin önceden kaydedilmiş olması beklenirken Apple, medya mensuplarını sunumu bizzat izlemeleri ve muhtemelen ürünler tanıtıldıktan sonra yeni cihazlarla uygulamalı olarak vakit geçirmeleri için kampüse davet ediyor.