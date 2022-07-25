iPhone 14 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Yeni iPhone 14 özellikleri ve fiyat listesi 2022!

Yılın belirli tarihlerinde yeni çıkan telefonlarını tanıtan Apple şirketi, iPhone ailesine yeni katılacak olan iPhone 14 serisini kullanıcılarına tanıtmaya hazırlanıyor. Telefon hakkında bazı bilgiler basına sızarken yeni çıkacak iPhone 14 ne zaman çıkacağı merak konusu oldu. Peki iPhone 14 ne zaman çıkacak? İşte Eylül ayında tanıtılması beklenen 6,1 inç iPhone 14, 6,1 inç iPhone 14 Pro, 6,7 inç iPhone 14 Max ve 6,7 inç iPhone 14 Pro Max. hakkında merak edilenler...

İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?



Her yıl belirli tarihlerde İPhone’un bir üst modelinin tanıtımını gerçekleştiren Apple bu yıl iPhone 14 modellerini tanıtacak. Şirketten tanıtım tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmese de Eylül ya da Ekim ayında tanıtım organizasyonunun gerçekleşmesi bekleniyor.

Apple'ın eylül ayında yeni iPhone'un lansmanını yapması artık kurala dönüşmüş durumda. Bu nedenle yeni iPhone 14 ailesinin de Eylül 2022'de tanıtılacağını söyleyebiliriz.

Son iddialara göre Apple iPhone 14 ailesini 13 Eylül'de tanıtacak.

iPhone 14'den ilk fotoğraflar sızdı. Sızdırılan karede yer alan modeller şu şekilde: 6,1 inç iPhone 14, 6,1 inç iPhone 14 Pro, 6,7 inç iPhone 14 Max ve 6,7 inç iPhone 14 Pro Max. (Weibo)

iPHONE 14 TÜM SÖYLENTİLER

Apple iPhone 15'te ön kamera üreticisini değiştirmeyi planlıyordu. Ancak şirket bu adımı hızlandırarak iPhone 14 için yeni bir üreticiyle anlaştı.

Çinli tedarikçiyi bırakan Apple, Güney Koreli LG Innotek'i seçti. Bu tercih iPhone'un üretim maliyetlerini de artırdı. Zira LG'nin ön kamera bloğu Çinli üreticiye göre üç kat daha maliyetli.

LG tarafından üretilecek ön kamera setiyle iPhone 14'ün selfie kamerasına ilişkin detaylar da ortaya çıkıyor. Analizlere göre ön kamera hem şekil hem performans olarak gelişecek. Ön kamerada altı parçalı F/1,9 açıklığında bir lens kullanılacak.

iPhone 14'te Type-C girişi olmayacak. Analist Ming Chi Kuo'nun aktardıklarına göre iPhone için USB-C çalışmaları başladı. Ancak Apple'ın iPhone 14'lerde Lighting kablosunu kullanmaya devam edeceği öne sürüldü. Bloomberg'den Mark Gurman yeni iPhone 14 ailesine ilişkin önemli bir iddia ortaya attı. Gurman standart modelde geniş açılı 48 MP'lik kameranın olmayacağını söyledi. Gurman'ın iddialarına göre yeni A16 Bionic işlemci ve 48 MP'lik kamera sadece Pro modellerde olacak.

YENİ İPHONE NASIL OLACAK?

Çin merkezli mikroblogging sitesi Weibo'daya iPhone 14'ün kalıpları sızdırıldı. Görüntüde dört farklı iPhone modelinin kalıbı görülüyor.

Dikkat çeken ilk detay dört telefon arasında iPhone Mini'nin yer almaması. Apple'ın satış performansından memnun olmadığı Mini modelini uzun süredir iptal etmeyi planladığı konuşuluyordu.

Sızdırılan karede yer alan modeller şu şekilde: 6,1 inç iPhone 14, 6,1 inç iPhone 14 Pro, 6,7 inç iPhone 14 Max ve 6,7 inç iPhone 14 Pro Max.

İPHONE 14 FİYATLARI

iPhone 14 modellerinin fiyatlarıyla ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı. Gelen sızıntıya göre; yeni modellerin fiyatı, iPhone 13 serisine kıyasla 100 dolar artacak.

iPhone 14 serisinin fiyatlarının şu şekilde olması bekleniyor:

iPhone 14 - 799 dolar

iPhone 14 Max - 899 dolar

iPhone 14 Pro - 1099 dolar

iPhone 14 Pro Max - 1199 dolar