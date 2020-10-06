Dünyanın teknoloji devi Apple Eylül ayında Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE'nin tanıtımını yapmıştı. Eylül ayından beri kullanıcıların en çok merak ettiği soru İphone 12 ne zaman çıkacak sorusu. Peki merakla beklenen iPhone 12 ne zaman çıkacak? iPhone 12 fiyatı ve özellikleri belli oldu mu?

APPLE iPHONE 12 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Koronavirüs salgını (Covid-19) nedeniyle yaşanan üretim ve arz sıkıntıları, 2019 yılının eylül ayında tanıtılan iPhone 11’in ardından iPhone ailesine katılması beklenen iPhone 12 serisinin tanıtımının gecikmesine yol açtığı ifade ediliyor.

Bu nedenle Apple’ın iPhone 12 için düzenleyeceği resmi tanıtım etkinliğinin Ekim ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

2012 yılında tanıtılan iPhone 5’ten bu yana Apple’ın yeni iPhone serilerini hep eylül ayında düzenlediği etkinlikte kamuoyuna tanıttığını belirtelim. Böylece Apple’ın tarihinde son 8 yılın bir ilki de yaşanmış oldu.

iPHONE 12 FİYATI NE KADAR?

iPhone 12'nin fiyatının 800 dolar seviyelerinde olması bekleniyor.

iPHONE 12 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Gövde: Alüminyum

Ekran: 5.4 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan OLED ekran

Yonga: A14 Bionic

RAM: 4 GB

Hafıza: 128/256 GB

Batarya: 2227 mAh

Kamera (Arka): Ana+geniş açı

Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz),Face ID, suya dayanıklılık

Fiyatlandırma: 128 GB (649$),256 GB (749$)

İPHONE 12 MAX

Gövde: Alüminyum

Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran

Yonga: A14 Bionic

RAM: 4 GB

Hafıza: 128/256 GB

Batarya: 2815 mAh

Kamera (Arka): Ana+geniş açı

Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz),Face ID, suya dayanıklılık

Fiyatlandırma: 128 GB (749$),256 GB (849$)

İPHONE 12 PRO

Gövde: Paslanmaz çelik

Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran

Yonga: A14 Bionic

RAM: 6 GB

Hafıza: 128/256/512 GB

Batarya: 2775 mAh

Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR

Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz),Face ID, suya dayanıklılık

Fiyatlandırma: 128 GB (999$),256 GB (1.099$),512 GB (1.199$)

İPHONE 12 PRO MAX

Gövde: Paslanmaz çelik

Ekran: 6.7 inç büyüklüğünde 2778 x 1284 piksel çözünürlük sunan OLED ekran

Yonga: A14 Bionic

RAM: 6 GB

Hafıza: 128/256/512 GB

Batarya: 3687 mAh

Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR

Diğer özellikler: 5G (mmWave),Face ID, suya dayanıklılık

Fiyatlandırma: 128 GB (1.099$),256 GB (1.199$),512 GB (1.399$)