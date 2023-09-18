iPhone 15 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu! İşte güncel fiyat listesi
Dev teknoloji markası Apple yılın en önemli lansman etkinliğini 12 Eylül Salı günü düzenledi. Etkinlikte iPhone 15 serisi ve Apple Watch 9'u tanıtıldı. Tanıtımın ardından iPhone 15, iPhone 15 pro, iPhone 15 plus ve iPhone 15 pro max seçenekleri ile satışa sunulacak iPhone 15 serisi fiyatı ve özellikleri gündeme geldi. İşte iPhone 15 serisinin Türkiye fiyatları ile güncel iPhone fiyat listesi...
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Teknoloji devi Apple büyük bir lansman ile yeni ürünlerini duyurdu. Teknoloji meraklıları farklı renk seçenekleri ve özellikleri ile satışa sunulacak olan iPhone 15 hakkında ayrıntıları araştırıyor. Peki, iPhone 15 fiyatı açıklandı mı, Apple iPhone 15, Plus, Pro, Pro Max Türkiye satış fiyatı ne kadar? İşte Apple iPhone fiyat listesi...
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iPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?
iPhone 15 ön sipariş satışları 15 Eylül’de başlayacak. Yeni modeller, 22 Eylül’de Apple Store ve yetkili mağazalarında satışa sunulacak.
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iPHONE 15 ÖZELLİKLERİ
Ekran: 6.1 inç, 2532x1170, 60Hz, OLED
İşlemci: Apple A16 Bionic (4nm)
Bellek: 6 GB RAM
Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
Arka kamera: 48MP (birincil) + 12MP (ultra geniş)
Ön kamera: 12MP
Batarya: 3877 mAh
Yazılım: iOS 17
Renkler: Yeşil, mavi, pembe, gece yarısı, yıldız ışığı, kırmızı
Boyut ve ağırlık: 147.6 x 71.6 x 7.8mm, 171 gr
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IPHONE 15 FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
iPhone 15 128 GB 49.999 TL
iPhone 15 256 GB 53.999 TL
iPhone 15 512 GB 61.999 TL
iPhone 15 Plus 128 GB 56.999 TL
iPhone 15 Plus 256 GB 60.999 TL
iPhone 15 Plus 512 GB 68.999 TL
iPhone 15 Pro 128 GB 64.999 TL
iPhone 15 Pro 256 GB 68.999 TL
iPhone 15 Pro 512 GB 76.999 TL
iPhone 15 Pro 1 TB 84.999 TL
iPhone 15 Pro Max 256 GB 76.999 TL
iPhone 15 Pro Max 512 GB 84.999 TL
iPhone 15 Pro Max 1 TB 92.999 TL
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iPhone 14 Pro Max 256 GB: 70.999,00 TL
iPhone 14 Pro 128 GB: 59.499,00 TL
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iPhone 14 Plus 128 GB: 53.299 TL
iPhone 14 128 GB: 44.499 TL
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iPhone 13 128 GB: 38.852,87 TL
iPhone 13 Mini 128 GB: 36.609,00 TL
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iPhone 12 128 GB: 35.999,00 TL
iPhone 11 128 GB: 25.499 TL