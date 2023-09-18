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        Haberler Gündem iPhone 11, 12, 13, 14, 14, 15 Pro Max fiyat listesi: Eylül 2023 iPhone fiyatlarına zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu?

        iPhone 15 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu! İşte güncel fiyat listesi

        Dev teknoloji markası Apple yılın en önemli lansman etkinliğini 12 Eylül Salı günü düzenledi. Etkinlikte iPhone 15 serisi ve Apple Watch 9'u tanıtıldı. Tanıtımın ardından iPhone 15, iPhone 15 pro, iPhone 15 plus ve iPhone 15 pro max seçenekleri ile satışa sunulacak iPhone 15 serisi fiyatı ve özellikleri gündeme geldi. İşte iPhone 15 serisinin Türkiye fiyatları ile güncel iPhone fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 17:11 Güncelleme: 18.09.2023 - 17:11
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        • 1

          Teknoloji devi Apple büyük bir lansman ile yeni ürünlerini duyurdu. Teknoloji meraklıları farklı renk seçenekleri ve özellikleri ile satışa sunulacak olan iPhone 15 hakkında ayrıntıları araştırıyor. Peki, iPhone 15 fiyatı açıklandı mı, Apple iPhone 15, Plus, Pro, Pro Max Türkiye satış fiyatı ne kadar? İşte Apple iPhone fiyat listesi...

        • 2

          iPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?

          iPhone 15 ön sipariş satışları 15 Eylül’de başlayacak. Yeni modeller, 22 Eylül’de Apple Store ve yetkili mağazalarında satışa sunulacak.

        • 3

          iPHONE 15 ÖZELLİKLERİ

          Ekran: 6.1 inç, 2532x1170, 60Hz, OLED

          İşlemci: Apple A16 Bionic (4nm)

          Bellek: 6 GB RAM

          Depolama: 128GB, 256GB, 512GB

          Arka kamera: 48MP (birincil) + 12MP (ultra geniş)

          Ön kamera: 12MP

          Batarya: 3877 mAh

          Yazılım: iOS 17

          Renkler: Yeşil, mavi, pembe, gece yarısı, yıldız ışığı, kırmızı

          Boyut ve ağırlık: 147.6 x 71.6 x 7.8mm, 171 gr

        • 4

          IPHONE 15 FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

          iPhone 15 128 GB 49.999 TL

          iPhone 15 256 GB 53.999 TL

          iPhone 15 512 GB 61.999 TL

          iPhone 15 Plus 128 GB 56.999 TL

          iPhone 15 Plus 256 GB 60.999 TL

          iPhone 15 Plus 512 GB 68.999 TL

          iPhone 15 Pro 128 GB 64.999 TL

          iPhone 15 Pro 256 GB 68.999 TL

          iPhone 15 Pro 512 GB 76.999 TL

          iPhone 15 Pro 1 TB 84.999 TL

          iPhone 15 Pro Max 256 GB 76.999 TL

          iPhone 15 Pro Max 512 GB 84.999 TL

          iPhone 15 Pro Max 1 TB 92.999 TL

        • 5

          iPhone 14 Pro Max 256 GB: 70.999,00 TL

          iPhone 14 Pro 128 GB: 59.499,00 TL

        • 6

          iPhone 14 Plus 128 GB: 53.299 TL

          iPhone 14 128 GB: 44.499 TL

        • 7

          iPhone 13 128 GB: 38.852,87 TL

          iPhone 13 Mini 128 GB: 36.609,00 TL

        • 8

          iPhone 12 128 GB: 35.999,00 TL

          iPhone 11 128 GB: 25.499 TL

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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