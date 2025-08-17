Habertürk
        Haberler Magazin İpek Kıraç: Ben babama kavuştum - Magazin haberleri

        İpek Kıraç: Ben babama kavuştum

        Bir süredir küs olduğu babası iş adamı İnan Kıraç ile barışan İpek Kıraç, barıştıklarını duyurdu; "Ben babama kavuştum. Evet, aramıza fena girmişler"

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2025 - 23:37 Güncelleme: 17.08.2025 - 23:52
        "Ben babama kavuştum"
        İş adamı İnan Kıraç, 2024 yılı Aralık ayında Emine Alango ile evlenmiş, bu evlilik kızları İpek Kıraç'ın karşı çıkmasına ve babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığı iddiasıyla mahkemeye başvurmasına neden olmuştu. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda, İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve İpek Kıraç'a vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti.

        Uzun süredir küs olan baba-kız arasında ise sıcak bir gelişme yaşandı. İpek Kıraç, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla babasıyla barıştığını duyurdu ve duygusal anları takipçileriyle paylaştı.

        İpek Kıraç paylaşımında şunları yazdı: Suna'nın Kızları ofisinde köpeğimiz Kahve'yi seviyordum. Telefon çaldı, "İpek hanım, babanız sizi görmek istiyor" Birkaç saniye nefes alamadım. Yıllardır o cümlenin hayali ile yaşıyordum; babamın hayali ile… Tıbbi ve yasal izinler alındıktan sonra hastaneye nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Kapısını çaldım, yanında doktorları vardı. Göz göze geldik. Yanına koştum. Kucaklaştığımız o ilk anda ikimiz de gözyaşlarımıza hâkim olamadık. "Seni çok seviyorum, seni çok özledim." diyebildim hıçkıra hıçkıra. Sitemliydi, "Neden bu kadar ayrı kaldık, neden bu kadar uzun sürdü?" dedi. "Aramıza girdiler" diyebildim sadece. O günden beri birbirimizi ne kadar sevdiğimizi, akşamdan sabaha kadar bile ne çok özlediğimizi ve beraber olmaktan ne kadar keyif aldığımızı konuşuyoruz.

        Evet, ben babama kavuştum. Evet, aramıza fena girmişler ve evet, gerçekten çok ciddi bir hastalığı varmış. Keşke daha önce müdahale edip tedavisine başlayabilseydik. Önemli olan ben babama kavuştum. Evet, devam eden bir sürü dava var ve durum çok karışık, ama ben bu güzel hatıraları biriktirebildiğim, babamın bana tekrar 'biricik yavrum' demesini duyabildiğim, onunla zaman geçirebildiğim için çok ama çok şanslıyım.

        Hayat çok garip… Neler yaşandı, neler hissedildi ve şimdi nereye geldik… Emin olduğum tek bir şey var: Hayat önümüze ne çıkarırsa çıkarsın, ben hep babamı sevmeye ve korumaya devam edeceğim."

        #İpek Kıraç
        #İnan Kıraç

