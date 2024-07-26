İpek Filiz Yazıcı: Tatile tek gittiğim için bozuldu

İpek Filiz Yazıcı; "Ben, gidip - geliyorum sürekli tatillere. Çeşme'ye gidip - geldim en son... Ufuk'un da konserleri devam ediyor. Gidip - geliyor ya da ben gidip - geliyorum. Buluşamama durumumuz oluyor ve buluştuğumuz zaman da özlem gideriyoruz. Ben, geçen gün tatile tek gittim, ona biraz bozuldu. 'Sen de tek git' diyorum ama gitmedi. Her şey çok güzel şu an" dedi.