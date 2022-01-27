"TARKAN İLE REKLAMDA OYNADIM"

10-11 yaşlarında Tarkan ile birlikte bir reklam filminde rol aldığını da anlatan genç oyuncunun şöhret yolculuğu da bu tanıtım sayesinde başlamış:

O reklam filmi Rusya'da yayınlanmıştı, o zamanlar Tarkan ile reklam filminde rol almanın havasını da okulda arkadaşlarıma atmışlığım da oldu ama kötücül bir yerden değil elbette daha sempatik bir yerden diyebiliriz bu hava atmaya.