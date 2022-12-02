Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Yaşam

'İpek Böcekçiliği' UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girdi

Türkiye'nin İpek Böcekçiliği ve Dokuma İçin İpeğin Geleneksel Üretimi Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girdi

Giriş: 02.12.2022 - 09:21 | Güncelleme: ABONE OL
'İpek Böcekçiliği' UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girdi
'İpek Böcekçiliği' UNESCO listesinde!
0:00 / 0:00
AA

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra Afganistan, Azerbaycan, İran, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın "İpek Böcekçiliği ve Dokuma İçin İpeğin Geleneksel Üretimi" adlı başvurusunun kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İpek Böcekçiliği ve Dokuma İçin İpeğin Geleneksel Üretimi' adlı çok uluslu adaylık dosyamız 28 Kasım-3 Aralık 2022 tarihlerinde Fas’ın başkenti Rabat’ta düzenlenmekte olan Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesinin 17. oturumunda UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedilmiştir" denildi.

Ayrıca açıklamada, "Böylece ülkemizin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı kültürel unsurlarının sayısı 23’e ulaşmıştır. Köklü tarihimizden gelen zengin kültürel değerlerimizi korumayı, yaşatmayı ve tanıtmayı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

UNESCO da haberi Twitter'dan paylaşarak adı geçen ülkeleri tebrik etti.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Padişahlar neden yabancı kadınlarla evleniyordu?
Padişahlar neden yabancı kadınlarla evleniyordu?
Her gün limonlu su içerseniz vücudunuzda neler olur?
Her gün limonlu su içerseniz vücudunuzda neler olur?
Dünyanın en ünlü 12 çölü
Dünyanın en ünlü 12 çölü
Kleopatra’nın güzellik iksiri: Sığla yağı
Kleopatra’nın güzellik iksiri: Sığla yağı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.