İpek Açar Kömürcü isyan etti: Yeter artık
İpek Açar Kömürcü, Beste Açar'ın eşi Alper Kömürcü'nün eski orkestrasındaki kişileri, 'Onunla çalışmayın' diye tehdit ettiği yönündeki iddialarına isyan etti: Bitmedi, bitmiyor ve korkarım bu gidişle bitmeyecek
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Kayahan'ın kızı Beste Açar ile eşi İpek Açar Kömürcü arasında uzun yıllardır süren gerilim bitmiyor. Beste Açar, geçtiğimiz günlerde bu kez İpek Açar Kömürcü'nün 2019'da evlendiği eşi Alper Kömürcü'ye yüklenmişti.
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"TEHDİT ARAMALARINI VE MESAJLARINI GÖRDÜM" DEMİŞTİ
Beste Açar, "Alper Kömürcü'nün eski orkestramdaki müzisyenlere 'Beste'ye çalarsanız TRT'de bir daha çalamazsınız' diye tehdit aramaları ve mesajlarını da bugün gördükten sonra 'artık yeter' demek zamanı! Herkes haddini bilecek. Şunu sakın unutmayın; bir şeyleri hasıraltı etmek, onların var olduğu gerçeğini değiştirmez, susmaksa her bir durum için yaptığınız sessiz anlaşmalardır, durumu değiştirmez" ifadelerini kullanmıştı.
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Beste Açar ayrıca, "Konser provamda öğrendiğim hakkımda söylenen bu hadsizliği yaradana havale ettim. Şarkıların babamın şarkıları olduğunu hatırlatmak isterim Alper Kömürcü" demişti.
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İPEK AÇAR KÖMÜRCÜ İSYAN ETTİ
Beste Açar'ın söz konusu iddialarının ardından İpek Açar Kömürcü, sessizliğini bozdu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kömürcü, adeta ateş püskürdü.
Alper Kömürcü ile erkek bebek bekleyen İpek Açar Kömürcü, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: Bitmedi, bitmiyor ve korkarım bu gidişle bitmeyecek. Pr malzemesi olarak kullanılmamdan ben ve beni sevenler bıktı ama, haber yapılmaktan bıkılmadı. Nasıl yapayım? Her gün her yalana, her iftiraya, her şuursuzluğa cevap mı vereyim? Yüzlerce kere söylediğim gibi, 'Kayahan şarkıları o hayattayken nasıl yönetiliyorsa aynı şekilde devam ediyor, herhangi bir değişiklik yok' mu diyeyim? Yoksa 'Türkiye Cumhuriyeti'nin bana verdiği yasal hak olarak soyadımı kullanıyorum ve evladımla aynı soyadını taşımaya devam edeceğim' mi diyeyim? Yoksa 'Derdim para olsaydı eşlik haklarımdan vazgeçmezdim mi diyeyim? Ya da '22 yıl hayat arkadaşlığı yaptığım ve kaybettiğim, kıymetli Kayahan'ın adı böyle şeylerle anılmasın, çok üzülüyorum' mu diyeyim? Ya da 'Her müzisyen arzu ettiği herkese çalabilir' mi diyeyim? Çünkü ben az geldim şimdi de sevgili eşim Alper Kömürcü üzerinden haber olmaya çalışılıyor. Çok şükür büyük Allah'ım bana ikinci kez az bulunur bir şans verdi… Bebeğimi sağlıkla büyütüp sağlıkla hayata getirebilmek için uğraştığımız bu hassas günlerde benim ve sevdiklerimin adını, kendisinin her pr çalışması öncesinde haber olmak uğruna artık kullanmazsa çok mutlu olacağım.
Saygılarımla...