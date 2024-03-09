"SUÇ KAPSAMINDA YER ALIYOR"

Avukat Müge Doğan'ın açıklamaları şu şekilde, ''Ceza Kanunu'muzda düzenlenen bir madde var bununla alakalı. İnternet üzerinden yayın yapan şifreli veya şifresiz yayın yapan kuruluşların illegal bir şekilde bu yayınları kullananlar ve buna şey sağlayanlar, menfaat sağlayanlar Ceza Kanunu'nda düzenlenen bir suç kapsamında yer almaktadır” dedi. Bu şekilde kullanım tespit edilirse hapis cezası ile karşı karşıya kalınabilir.