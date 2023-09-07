IP Man 2 film konusu ne? IP Man 2 oyuncuları kimdir ve ne zaman çekildi?
Wilson Yip'in yönetmenliğini üstlendiği IP Man 2 devam filminin başrollerinde Donnie Yen ve Sammo Hug yer alıyor. Biyografi ve aksiyon türündeki IP Man 2 filmi bu akşam ekranlarda gösterilecek. Peki, IP Man 2 filminin konusu ne ve oyuncuları kimler?
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Serinin ikinci filmi IP Man 2 bu akşam Star TV ekranlarında seyirci ile bulaşacak. Usta Wing Tsun'un yükselişini anlatan ikinci film, oyuncuları ve konusu ile eleştirmenlerden tam not aldı. Peki IP Man 2 oyuncuları kim ve konusu nedir?
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IP MAN 2 KONUSU
Usta Wing Tsun'un dövüş sanatlarındaki gösterişli yükselişini ve yeteneğini anlatan ilk filmin devamı olan IP Man 2, Hong Kong'un 1949 yılını anlatıyor. IP Man'ın sanatını yaymak içn verdiği mücadeleyi ele alıyor.
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IP MAN 2 OYUNCULARI
IP Man 2 oyuncuları:
Donnie Yen
Sammo Hung
Huang Xiaoming
Lynn Hung
Simon Yam
Darren Shahlavi
IP MAN 2 NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?
IP Man 2 filmi 2010 yılında Hong Kong'da çekildi.
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