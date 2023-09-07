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        Haberler Televizyon IP Man 2 film konusu ne? IP Man 2 oyuncuları kimdir ve ne zaman çekildi?

        IP Man 2 film konusu ne? IP Man 2 oyuncuları kimdir ve ne zaman çekildi?

        Wilson Yip'in yönetmenliğini üstlendiği IP Man 2 devam filminin başrollerinde Donnie Yen ve Sammo Hug yer alıyor. Biyografi ve aksiyon türündeki IP Man 2 filmi bu akşam ekranlarda gösterilecek. Peki, IP Man 2 filminin konusu ne ve oyuncuları kimler?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 19:26 Güncelleme: 07.09.2023 - 19:26
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        • 1

          Serinin ikinci filmi IP Man 2 bu akşam Star TV ekranlarında seyirci ile bulaşacak. Usta Wing Tsun'un yükselişini anlatan ikinci film, oyuncuları ve konusu ile eleştirmenlerden tam not aldı. Peki IP Man 2 oyuncuları kim ve konusu nedir?

        • 2

          IP MAN 2 KONUSU

          Usta Wing Tsun'un dövüş sanatlarındaki gösterişli yükselişini ve yeteneğini anlatan ilk filmin devamı olan IP Man 2, Hong Kong'un 1949 yılını anlatıyor. IP Man'ın sanatını yaymak içn verdiği mücadeleyi ele alıyor.

        • 3

          IP MAN 2 OYUNCULARI

          IP Man 2 oyuncuları:

          Donnie Yen

          Sammo Hung

          Huang Xiaoming

          Lynn Hung

          Simon Yam

          Darren Shahlavi

          IP MAN 2 NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

          IP Man 2 filmi 2010 yılında Hong Kong'da çekildi.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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