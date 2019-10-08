Dünyaca popüler fotoğraf ve video paylaşma platformu olan Instagram karanlık mod özelliğini iOS kullanıcılarının erişimine açtı. Kullanıcılar isterlerse ana temasını karanlık kullanabilecek. Peki, Instagram karanlık mod nasıl yapılır?

iOS INSTAGRAM KARANLIK MOD NASIL YAPILIR?

Instagram karanlık mod özelliğini kullanmak için öncelikle iPhone'uzun iOS 13 güncellemesi yapmanız gerekiyor. iOS 13 sürümü kullanıyorsanız iPhone > Ayarlar kısmını açın ardından Instagram uygulmasına gidin, otomatik olarak karanlık moda sahip Instagram karşınıza çıkacak. Karanlık mod özelliğini tekrar kapatarak eski temaya geri dönebileceksiniz.

INSTAGRAM KARANLIK MOD NEDİR?

Karanlık mod uygulamaların arka planının koyu renkli çoğunlukla da siyah olarak çalışması anlamına geliyor. Uygulamada fotoğraflar ve yazılar dışındaki alanlar siyah olacak. Direkt mesaj ve IGTV'de gece modunda kullanılabilinecek.

iPHONE'DA INSTAGRAM GECE MODU VAR MI?

iPhone cihazlarda şimdilik Instagram karanlık mod yok. Ancak yeni yayınlanan İOS 13 güncellemesinde kullanıcılar istedikleri uygulamaları karanlık modda kullanabiliyor.

INSTAGRAM GECE MODU CHROME ÜZERİNDEN DE KULLANILABİLİR

Şimdilik sadece Android 10 güncellemesi almış cihazlar için beta olarak kullanıma sunulan Instagra gece modu Chrome tarayıcıya yapılacak bir eklenti sayesinde herkes tarafından Chrome'da kullanılabilir.

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