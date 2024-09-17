Apple Intelligence

Tüm iPhone 16 modelleri, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’te iOS 18 ile sunulan Apple Intelligence, sizin için en faydalı ve en uygun yapay zeka özelliklerini sağlamak için kişisel tercihleriniz ve kullanım alışkanlıklarınızdan ilham alıyor.

Yazma, odak ve iletişim

Yeni Yazma Araçları ve dil becerileri size metin oluşturma, uzun metinleri özetleme ve bildirimleri önceliklendirme gibi konularda yardımcı oluyor.