Uygulama simgeleri için yeni görünüm

Uygulama simgeleri ve araç takımları yeni Koyu görünümle daha da şık duruyor. İstediğiniz bir renk tonunu tümüne uygulayın veya duvar kağıdınıza uyacak bir renk bulması için iOS'ten öneri alın. Dilerseniz uygulamaların ve araç takımlarının daha büyük görünmesini de sağlayabiliyorsunuz.

Denetimler galerisi

Denetimler galerisine giderek daha fazla denetim ekleyin. Favori uygulamalarınızdan yeni denetimler de dahil olmak üzere tüm seçeneklerinizi tek bir yerde görün.

En sevdiğiniz fotoğraflar için yeni bir alan