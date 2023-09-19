İOKBS sonuç tarihi belli oldu! 2023 İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İOKBS sonuç tarihi Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından açıklanan sınav takviminde yayınlandı. 2023 Eylül ayı başında sınava giren öğrenciler ve velileri merak içerisinde "2023 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?" ve "2023 bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının cevabını araştırıyor. Merak edenler için araştırlan soruların cevabını haberimizde derledik. İşte 2023 Bursluluk İOKBS sonuç tarihi...