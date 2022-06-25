İsviçre'deki Olimpiyat Evi'nde toplanan IOC İcra Kurulu, IBA'nın "yönetim ve hakem sisteminde devam eden endişe verici sorunlar" nedeniyle 2024 Paris Olimpiyatları'nın elemeleri ile oyunlardaki boks müsabakalarını IBA'nın düzenlememesine karar verdi.
IOC'den yapılan açıklamada, 2024 Paris Organizasyon Komitesi ve sporcu temsilcileriyle iş birliği içerisinde çalışılarak alternatif modellerin IOC Yönetim Kuruluna sunulacağı kaydedildi.
Boksun 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nın programına alınıp alınmayacağının ise daha sonra masaya yatırılacağı belirtildi.
IBA yönetimine eleştiriler
IOC'nin açıklamasında, IBA'nın hakemlik sistemi ve Rus enerji şirketi Gazprom'a olan mali bağımlılığı dahil olmak üzere birçok konuda boksun yönetimine dair endişelerin devam ettiği vurgulandı.
İstanbul'un ev sahipliği yaptığı IBA Olağan Seçimli Genel Kurulu'ndan bir gün önce IBA Geçici Aday Gösterme Biriminin Hollandalı Boris van der Vorst ve diğer üç adayı seçilmeye uygun bulmadığının hatırlatıldığı açıklamada, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS) bu kararı bozduğuna dikkat çekildi.
Ayrıca CAS'ın IBA Başkanı Umar Kremlev'in de aynı kuralı ihlal ettiği ve seçime tek aday olarak girdiği sonucuna vardığı bilgisi paylaşıldı.
IOC, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları eleme müsabakaları için herhangi bir ev sahibi şehir anlaşması imzalanmadığını ve bu etkinliklerde görev alacak yeterli sayıda hakemin bulunmadığını bildirdi.
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