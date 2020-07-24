İntikam Benim filmi oyuncuları kimler? İntikam Benim filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Yönetmen koltuğuna Niels Arden Oplev'in oturduğu Amerikan suç gerilim filmi hakkında merak edilenler haberimzide...

İNTİKAM BENİM FİLMİ OYUNCULARI

Noomi Rapace ve Colin Farrell'ın başrolleri paylaştığı filmin yönetmenliğini ise orijinal Ateşle Oynayan Kız filminin yönetmeni olan Kuzey Avrupalı sinemacı Niels Arden Oplev üstleniyor.



İNTİKAM BENİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Profesyonel bir katil olan Victor, New York'ta kimsenin dikkatini çekmeden yaşamaya özen göstermekte, bu arada 'mesleğini' icra etmektedir. Aynı zamanda New York'un yer altı bir suç örgütüyle de bağlantısı vardır. Bir gün genç ve yüzü yaralı bir kadın tarafından izlendiğini fark eder. Victor, Beatrice'in kendisini izlediğini fark ettiğinde, ağzını arar. Beatrice Victor'ın katil olduğunu bilmektedir ve kendisine intikam planında yardım etmesi için ona şantaj yapar. Yüzünün yarısını yaralayan adamın ölmesini ve adalete kavuşmayı ister. İntikam planını mecburen kabul eden Victor ve Beatrice'in aralarında karşı koyamadıkları bir kimya ve güçlü bir ilişki doğar. Şimdi intikam için vahşi bir plan yapmanın zamanıdır....