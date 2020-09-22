AA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde jandarmaya intihar ettiği ihbarında bulunulan Burhan K.'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Jandarma olaya ilişkin 3 kişiyi gözaltına aldı.

19 Eylül'de Ereğli ilçesine bağlı Dedeler köyünde ikamet eden Burhan K.'nin köy mezarlığı önünde kendine ait ruhsatsız tabanca ile başından kendini vurduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı. İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Burhan K.'nin öldürüldüğünü belirlerken, olay gecesi Burhan K.'nin birlikte alkol aldığı belirlenen U.O. (26),E.K. (26) ve K.O. (22) gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye çıkartıldı. Burhan K.'ye bir süredir şantaj yapıldığı ve bu nedenle katil zanlısı ile tartıştığı sırada öldürüldüğü iddia edildi.