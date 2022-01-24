İntihar eden gencin ölümünde kripto para iddiası

DHA

Olay, dün sat 21.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi, Cami Altı Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre 5 katlı binanın 3'üncü katında ailesiyle yaşayan 22 yaşındaki M. S, henüz bilinmeyen bir nedenle 3 kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay sonrası haber verilmesi üzerine bölgeye giden ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede M.S'nin hayatını kaybettiği belirlendi. DHA'nın haberine göre; olay yeri inceleme polislerinin ve savcının incelemelerinden sonra M.S'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Olay anında M.S'nin ailesinin evde olmadığı ve sosyal medya hesabında ise kripto borsada kaybettiği paralar nedeniyle hayatına son vereceğine dair bir paylaşım yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.