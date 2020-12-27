İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Bedir Sokak’taki kapalı olması gereken internet kafede oyun oynandığı ihbarını aldı. Harekete geçen Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, Devriye Ekipler Amirliği, Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internet kafeye gitti.
Kafenin önünde bir süre dinleme yapan polis ekipleri, içeriden sesler geldiğini duydu. Ekipler kapıyı çalmasına rağmen kimse açmadı. Bir süre bekleyen ekipler, kapıyı açmak için çilingir çağıracaklarını söylemesi üzerine iş yeri sahibi, internet kafenin kapısını açtı.
PERDENİN ARKASINA SAKLANDILAR
Kapının açılmasıyla içeriye giren ekipler, burada kimsenin olmadığını gördü. Bunun üzerine ekipler, içeride sesleri gelen kişilerin nereden çıktığını belirlemek için araştırma yaptı. İnternet kafedeki bir su dolabının arkasında kapı olduğunu fark eden ekipler, su dolabını bulunduğu yerden alıp, kapıyı açtı. Ekipler, kapının yan binanın zemin katında bulunan kahvehaneye çıktığını tespit etti. Kahvehaneye giren ekipler, 30 kişinin bir perdenin arkasına saklandığını gördü.
MASANIN ALTINDA SAKLANIRKEN BULUNDU
Polis, kahvehane ve internet kafede saklanan biri olup olmadığını araştırmaya başladı. Bu sırada bir kişinin kahvehanedeki masanın altında saklandığını görüldü. Fark edildiğini anlayınca masanın altından çıkan kişi, gazetecilerin "Burada ne yapıyordun?" sorusuna, "Ayakkabımı bağlıyordum" yanıtını verdi.
TOPLAM 100 BİN 800 TL CEZA
Polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında kapalı olmasına rağmen internet kafede oyun oynayan 31 kişiye, 3 bin 150’şer liradan toplam 97 bin 650 TL ceza uygulandı. Ayrıca kapalı olması gereken iş yerini açan sahibine de 3 bin 150 TL ceza kesildi, kapalı alanda sigara içilmesinden dolayı da adli işlem başlatıldı.
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