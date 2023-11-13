Inter-Frosinone: 2-0 (MAÇ SONUCU)
İtalya Serie A'nın 12. haftasında Frosinone'yi ağırlayan Inter, mücadeleden 2-0 galip ayrılarak Juventus'un 2 puan önünde liderliğini sürdürdü. Milano ekibine galibiyeti getiren golleri Dimarco ve Hakan Çalhanoğlu (pen.) kaydetti.
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Serie A'nın 12. haftasında Frosinone'yi konuk etti. Milano ekibi, rakibini her iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.
HAKAN'DAN SON 4 MAÇTA 3. GOL!
Inter'e galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Federico Dimarco ile 48. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Milli futbolcu böylece son 4 lig maçında 3. kez fileleri havalandırdı.
Ligde üst üste 4. galibiyetini alan ve puanını 31'e çıkaran Inter, Juventus'un 2 puan önünde liderliğini sürdürdü. Frosinone ise 15 puanla 12. sırada yer aldı.