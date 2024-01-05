Inter, Club Brugge'da sağ bek oynayan Tajon Buchanan'ı transfer etti
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter, Belçika temsilcisi Club Brugge'den Kanadalı sağ bek Tajon Buchanan'ı transfer ettiğini açıkladı.
İtalya Serie A Ligi'nin lideri Inter, Belçika ekibi Club Brugge'dan 24 yaşındaki Kanadalı sağ bek Tajon Buchanan'ı transfer ettiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Milano temsilcisi, Belçika ekibinin 24 yaşındaki Kanadalı futbolcusuyla sözleşme imzaladı.
Bu sezon Club Brugge formasıyla 20 maça çıkan Buchanan, 3 gol, 4 asist kaydetti.
Tajon Buchanan daha önce New England, Syracuse, Sigma FC, Real Colorado ve Mississaufa F gibi takımlarında forma giydi.