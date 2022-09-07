Avrupa futbolunda gözler Inter Bayern Münih maçına çevrilmiş durumda. Dünyaca ünlü iki dev takımın zorlu Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçına sahne olacak mücadelesiyle ilgili bilgileri bir araya getirdik. Peki, Inter Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?