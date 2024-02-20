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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Inter - Atletico Madrid | CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Inter - Atletico Madrid | CANLI YAYIN

        Inter - Atletico Madrid maçının canlı yayını HTSPOR'da! Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid'i konuk ediyor. İki ekip 2010'dan bu yana ilk kez karşı karşıya geliyor. Atletico Madrid, Diego Simeone yönetiminde İtalyan ekipleriyle Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı altı maçın beşini kazanırken Inter ise Şampiyonlar Ligi'ndeki formuna güveniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 22:27 Güncelleme: 20.02.2024 - 23:49
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        Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid ile evinde karşı karşıya geliyor.

        SAAT: 23.00

        HAKEM: Istvan Kovacs

        STAT: San Siro

        YAYIN: EXXEN

        INTER: Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martínez

        ATLETICO MADRID: Oblak; Molina, Witsel, Giménez, Hermoso, Samuel Lino; De Paul, Koke, Saúl; Griezmann, Marcos Llorente

        MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

        Geçen sezonun finalisti Inter, 2014 ve 2016'nın ikincisi Atletico Madrid'e konuk olurken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir geçmişe sahip iki kulüp 2023/24 son 16 turunda karşı karşıya geliyor ve her iki takım da bu sezon turnuvada yenilmedi.

        Taraflar sadece ikinci kez karşılaşıyor ancak San Siro'daki ilk ayak, her iki takım için de rakiplerinin ülkesinden bir kulübe karşı üst üste ikinci maç anlamına geliyor.

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        Inter, grup aşamasındaki son maçında Real Sociedad ile evinde 0-0 berabere kalarak D Grubunu İspanyol ekibinin ardından ikinci sırada bitirmeyi garantiledi. Atletico ise Madrid'de Lazio karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü galibiyetini alarak E Grubu'nda birinci sıraya yerleşti.

        Inter, 2021/22 sezonundan önce dokuz sezon üst üste kaçırdığı 16 turuna üst üste üçüncü kez çıkarken; Atletico, bu aşamadaki son dört maçından ikisini kaybetmiş olmasına rağmen, altı sezonda beşinci kez eleme turlarında yer alıyor.

        MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

        Bugüne kadar Inter ile Atletico arasındaki tek Avrupa kupası maçı 2010 Süper Kupa'da oynandı ve o karşılaşmayı İspanyol ekibi 2-0 kazandı.

        Diego Simeone yönetiminde Şampiyonlar Ligi eleme turlarında İtalyan takımlarıyla oynadığı altı maçın beşini kazanan Atletico, son karşılaşmada Juventus'a 3-0 mağlup oldu (2018/19).

        Inter, 2009/10 sezonunda Barcelona'yı elediği yarı finalden bu yana Şampiyonlar Ligi eleme turlarında bir İspanya temsilcisine ilk kez rakip oldu. Atletico'nun bir İtalyan takımıyla son karşılaşması ise 2018/19 son 16 turunda elendiği Juventus ile gerçekleşti.

        Avrupa kupalarında İtalyan takımlarına rakip olduğu 18 deplasman maçının beşini kazanabilen Atletico (4B 9M), Inter'in iç saha maçlarını oynadığı Giuseppe Meazza'daki iki karşılaşmadan da galip ayrıldı (vs Milan).

        Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 13 maçın sadece birini kaybeden Inter (7G 5B), tek yenilgisini geçen sezonun finalinde Manchester City'den aldı. Lacivert-siyahlılar, bu süreçte sekiz gole kapama yaptı (%62) ve toplam dokuz gole izin verdi.

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