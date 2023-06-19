Dünya çapında pandemi sürecinde gündeme gelen çip krizinden, pandeminin bitişi ile birlikte uzaklaşıldığı söyleniyor. Ancak büyük firmalar yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu gelişimdeki en önemli sebeplerden bir tanesi ise mikroçiplere olan talebin önümüzdeki dönemde artacak olması olarak gösteriliyor. Hem teknolojideki gelişim hem de mobilite sektöründeki dönüşüm yonga üreticilerini yeni yatırımlara sevk ediyor.

Önde gelen çip üreticilerinden Intel de her ne kadar geçtiğimiz dönemi zarar açıklayarak geçmiş olsa da yatırımlarına hız kesmeden devam ederek bu talepteki beklentisini adeta doğruluyor.

REKABET KIZIŞIYOR, YATIRIMLAR BÜYÜYOR

Intel, büyük çip yatırımlarıyla ses getirmeyi sürdürüyor. CEO Pat Gelsinger yönetiminde Intel, çip üretimindeki hakimiyetini yeniden sağlamak ve rakipleri AMD, Nvidia ve Samsung ile daha iyi rekabet etmek için üç kıtada fabrikalar inşa etmek için milyarlarca dolar yatırım yapıyor.

Dün, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yaptığı bir açıklamada ülkedeki en büyük uluslararası yatırım olarak nitelendirdiği çip yatırımını duyurmuştu. Intel’in İsrail’deki yeni fabrika için 25 milyar dolar harcayacağı belirtilmişti. Bugün ise Almanya’daki yatırım için rakam belirlendi.

10 MİLYAR EURO SÜBVANSİYON

ABD’li çip üreticisinin 33 milyar dolarlık yatırım için anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Almanya, ABD'li çip üreticisi Intel'e Magdeburg'daki planlanan fabrikası için 10 milyar Euro (10,91 milyar dolar) sübvansiyon vereceği ve yaklaşık 30 milyar Euro değerinde olması beklenen bir proje üzerinde aylarca süren görüşmeleri kapattığını açıkladı.

POLONYA'YA DA 4,6 MİLYAR DOLAR YATIRIM AÇIKLAMIŞTI

Intel’den yapılan açıklamada, şirketin, yarı iletkenlerin AR-GE ve imalatı konusunda Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde 80 milyar Euro'luk yatırım planının bir parçası olarak, Polonya'nın Wrocaw kenti yakınlarında yarı iletken montaj ve test tesisi için 4,6 milyar dolarlık yatırım yapacağı kaydedilmişti

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