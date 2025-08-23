Habertürk
        Haberler Ekonomi Teknoloji Intel, Trump yönetimiyle anlaşma yaptı - Teknoloji Haberleri

        Intel, Trump yönetimiyle anlaşma yaptı

        ABD merkezli yarı iletken üreticisi Intel, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle bir anlaşma yapıldığını ve hükümetin Intel hisselerine 8,9 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2025 - 01:31 Güncelleme: 23.08.2025 - 01:31
        Intel, Trump yönetimiyle anlaştı
        Intel'den yapılan açıklamada, Trump yönetimiyle ABD'nin teknoloji ve üretimdeki liderliğini hızlandırmak için "tarihi" bir anlaşmaya varıldığı bildirildi.

        Açıklamada, anlaşma şartlarına göre ABD hükümetinin Intel'in hisselerine 8,9 milyar dolarlık yatırım yapacağı belirtildi.

        HİSSELERİN YÜZDE 9,9'U

        Hükümetin Intel hisselerinin 433,3 milyon adeti hisse başına 20,47 dolardan satın alacağı aktarılan açıklamada, bunun da şirketin hisselerinin yüzde 9,9'una denk geldiği kaydedildi.

        Açıklamada, hükümetin Intel'deki yatırımının pasif bir sahiplik olacağı, yönetim kurulu temsilciliği veya başka bir yönetim ya da bilgi hakkı içermeyeceği aktarıldı.

        Ayrıca açıklamada, hükümetin hissesinin, daha önce Intel'e yerli yarı iletken üretimini artırmak amacıyla hayata geçirilen "CHIPS ve Bilim Yasası" kapsamında tahsis edilen ancak henüz ödenmemiş 5,7 milyar dolarlık hibe ve şirkete tahsis edilen 3,2 milyar dolarla finanse edileceği ifade edildi.

        "ABD BU HİSSELER İÇİN HİÇBİR ÖDEME YAPMADI"

        ABD Başkanı Donald Trump da ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

        Trump, "ABD'nin, daha da inanılmaz bir geleceğe sahip büyük bir Amerikan şirketi olan Intel'in yüzde 10 hissesinin tamamen sahibi olduğu ve kontrol ettiğini bildirmekten büyük onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

        Anlaşmayı Intel Üst Yöneticisi (CEO) Lip-Bu Tan ile müzakere ettiğini belirten Trump, "ABD bu hisseler için hiçbir ödeme yapmadı ve hisseler şu anda yaklaşık 11 milyar dolar değerinde." değerlendirmesinde bulundu.

        Trump, Intel'in yaptığı gibi en son teknolojiye sahip yarı iletkenler ve çipleri üretmenin ABD'nin geleceği için önemli olduğunu vurguladı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

