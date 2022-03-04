ABD merkezli teknoloji firması Intel, Rusya'nın Ukarayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle Rusya ve Belarus'taki müşterilerine ürünlerinin gönderimini askıya aldığını duyundu.

Intel yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınıyoruz, Rusya ve Belarus'daki müşterilere tüm gönderileri askıya alıyoruz. Bu zorlu durumda, özellikle bölge ile bağları olan çalışanlarımızı desteklemek için çalışıyoruz" dedi.

Önceki gün bir başka teknoloji devi Apple, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak Rusya'daki tüm ürün satışlarını durdurdu