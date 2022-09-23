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Instagram’dan açıkladı! Wanda Nara ve Mauro Icardi çifti ayrıldı mı?

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi, futbol yaşansıtısının yanında, özel hayatı ile gündemden düşmüyor. Mauro Icardi'nin menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara sosyal medyada yaptığı paylaşım büyük yankı uyandırdı. Peki "Wanda Nara ve Mauro Icardi çifti ayrıldı mı?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

23.09.2022 - 00:44 | Güncelleme: ABONE OL

  • Mauro Icardi aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. Mauro Icardi'nin menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara'nın sosyal medya paylaşımı sonrası,"Wanda Nara ve Mauro Icardi çifti ayrıldı mı?" sorularına yanıt aranırken, konuya ilişkin merak edilenler sizler için derledik. İşte detaylar...

  • WANDA NARA VE MAURO ICARDI ÇİFTİ AYRILDI MI?

    Wanda Nara'nın sözleri şu şekilde:

    "Herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim"

    Wanda Nara'nın sözleri şu şekilde:

    "Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum"

     

  • Icardi ile Wanda Nara arasında daha önce ne yaşandı?

    2021'in son aylarında Mauro Icardi, Wanda Nara'nı aldatmış ve bu olayın ardından Nara, eşinden ayrıldığını duyurmuştu.

    Ancak bir süre sonra Mauro Icardi, sosyal medyadan eşinden özür dilerken ikili yeniden bir araya gelmişti.

    Bu olayın ardından Wanda Nara'nın da Mauro Icardi'yi özel korumasıyla aldattığı Arjantin basınında konuşulmuştu.

     

  • "MÜZİĞİ SEVİYORUZ"

    Şarkıcı L-Gante ile Wanda Nara arasında böyle bir ilişki olmadığını söyleyen Zaira Nara, "Erkeklerden bahsetmeyi bırakın. Müziği seviyoruz. Wanda ile L-Gante'nin müziğiyle dans etmeyi seviyoruz. Hepsi bu. Wanda, Icardi'den ayrıldı mı? Hayır. Ablamın özel hayatı hakkında konuşmak istemiyorum" dedi.

     

  • İKNA ETMEKTE ZORLANDI

    Arjantin basını bir başka haberde ise Wanda Nara'nın, İstanbul'a gelip görüşmeleri yaptıktan sonra Icardi'yi imza için ikna etmekte zorlandığını iddia etti.

    "SEN DE GEL NARA"

    Icardi'nin, eşi ve menajeri olan Wanda Nara'ya, "Sen de İstanbul'a gelirsen imza atarım" şartı koştuğunu, bu nedenle Nara'nın 5 çocuğuyla İstanbul'a taşındığı hatırlatıldı.

     

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