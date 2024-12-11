Bakanlıktan açıklama geldi! Instagram, WhatsApp ve Facebook çöktü mü? - Teknoloji Haberleri

Bakanlıktan açıklama geldi! Instagram, WhatsApp ve Facebook çöktü mü? - Teknoloji Haberleri

Sosyal medyada bazı kullanıcıları Instagram ve Facebook'ta ana sayfa güncellemesi alamıyor. Öte yandan WhatsApp'ta mesajlar geç gönderiliyor. Konu ile ilgili Meta tarafından açıklama yapılması bekleniyor. Meta uygulamaları Instagram, WhatsApp ve Facebook'ta küresel bir erişim sorunu yaşandığı iddia ediliyor.

BAKAN YARDIMCISI SAYAN'DAN AÇIKLAMA

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TSİ 20:50 sularında çalışmayan WhatsApp'a uygulamadan ya da web üzerinden 15 dakika süresince ulaşabilmek mümkün olmadı.

WhatsApp'ta kısa süreliğine erişim koptu. Erişim sorunu dünya genelinde hissedilirken, Türkiye'de de kullanıcılar kısa süreli de olsa WhatsApp hesaplarına giremedi. Erişim sorunu 21:02 itibariyle düzelmeye başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan konu ile ilgili "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz TRCert tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir." dedi.

REKLAM Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz @TRCert tarafından raporlanmıştır.



Ekiplerimiz süreci takip etmektedir. pic.twitter.com/kKvJH3VRD4 — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) December 11, 2024 INSTAGRAM'DA UYARI Insgtagram'da ise bazı kullanıcılar anasayfaya erişemiyor. "Üzgünüz, bir şeyler ters gitti" uyarısı ekrana geldi.