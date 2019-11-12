12 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sosyal ağ Instagram’ın geçen ay uygulamasından kaldırdığı ‘Takip’ sekmesinin ardından ortaya çıkan ve kısa sürede popüler olan “stalk” uygulamasının da fişi çekildi.
Instagram’da yer alan takip sekmesi ile kullanıcılar, takip ettikleri diğer kişilerin neleri beğendiği ve kimleri takip ettiği gibi aktivitelerini görebiliyordu. Sosyal ağ, “stalk”lamak olarak da bilinen bu eylem için kullanılan takip sekmesini, kullanıcıların gizliliğini tehdit ettiği gerekçesiyle ekim ayında kaldırmıştı.
Ancak sosyal ağın attığı bu radikal adımın ardından artan “ Instagram takip bölümü gözükmüyor” şikayetlerini dikkate alan üçüncü parti uygulamalar da ortaya çıkmıştı. Bu uygulamaların en popüleri ise iOS için sunulan Like Patrol olmuştu.
Bir kişiyi Instagram’da ona hissettirmeden “gözetlemeyi” mümkün hale getiren Like Patrol uygulaması, kısa sürede popüler oldu.
Ancak Instagram kullanıcılarının herkese açık profillerinden veri toplayarak platformun kurallarını ve kullanıcıların gizliliğini ihlal eden bu uygulamanın popülerliği kısa sürdü.
Instagram’ın bu uygulamanın kapatılması için yaptığı çalışmalar sonucunu verdi ve Apple, Like Patrol’u uygulama mağazası App Store’dan kaldırdı.
GELİŞTİRİCİSİ TEPKİLİ: INSTAGRAM DA AYNI ŞEYİ YAPTI!
Like Patrol uygulamasının geliştiricisi olan Sergio Luis Quintero ise Cnet’e yaptığı açıklamada, Apple’ın kuralllarını ihlal etmediklerini ve kendilerine haksızlık yapıldığını ileri sürdü.
Uygulamalarının kaldırılmasına itiraz edeceklerini belirten Quintero, “Eğer uygulamamız herhangi bir politikaya aykırı olsaydı, o zaman Instagram da takip sekmesiyle 2011'den 2019'a kadar aynı politikaları ihlal etmiş sayılmalıydı. O zaman neden bizim uygulamamız kaldırılıyor?” diye tepki gösterdi.
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