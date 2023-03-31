İnstagram sayfa şu anda kullanılamıyor hatası nedir? İnstagram çöktü mü, ne zaman düzelecek?

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En çok kullanılan sosyal medya hesaplarından biri olan Instagram'da sayfa şu anda kullanılamıyor hatası yaşanıyor. Hesabına giriş yapmak isteyen kullanıcılar "Instagram çöktü mü? Instagram sayfa şu anda kullanılamıyor hatası nedir ve ne zaman düzelecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Instagram sayfa şu anda kullanılamıyor hatası hakkında merak edilenler...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram kullanıcıları bazı problemler yaşıyor. 31 Mart Cuma günü akşam saatlerinde binlerce kullanıcı Instagram sayfa şu anda kullanılamıyor hatası ile karşı karşıya kaldı. Insstgarmadan henüz konuya ilişkin açıklama gelmedi.

INSTAGRAM SAYFA ŞU ANDA KULLANILAMIYOR HATASI NEDİR, NEDEN OLUR?

En çok kullanılan sosyal medya ağları arasında yer alan Instagram'da 31 Mart' akşamı "Sayfa şu anda kullanılamıyor" hatası görülmeye başlandı.

Kullanıcılar problemin ne olduğunu ve ne zaman düzeleceğini merak edilmeye başlandı. Konuya ilişkin açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci