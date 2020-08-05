Instagram reels özelliği nedir? Instagram reels özelliği nasıl kullanılır? Şeklindeki sorular sosyal medya kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Bir TikTok özelliği olan Reels artık Instagram'da da olacak. İşte, reels özelliği hakkında detaylar haberimizde...

INSTAGRAM REELS ÖZELLİĞİ NEDİR?

Instagram Reels adı verilen özellik, kullanıcılara 15 saniyelik görüntü çekip montajlama ve görsel efekt ekleme imkanı tanıyacak. Videolar Reels isimli kısımda ya da Hikayeler bölümünde takipçilerle paylaşılabilecek.

Facebook'un 'kopya' denilebilecek halihazırda kullanılan programları kendi uygulamalarına entegre etmesi yeni değil. Firma, özellikle gençler arasında yaygın olan SnapChat'taki, paylaşılan videoların 24 saat içinde yayından kaldırılma olanağını Instagram ve Facebook'a 'Hikaye' adı altında sunmaya başlamıştı.