Daha önce aynı açıdan çekilen fotoğraflar gördüğünü, bu nedenle kendisinin de kayalıklarda güzel bir kare yakalayabileceğini düşünen Baxter, "Tırmanmaya başladığımda kendi kendime 'Ne kadar yükseğe çıkabilirim?' diye düşündüm ama sonra aşağı inemedim" şeklinde açıklama yaptı.