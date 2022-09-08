Instagram'da düşük çözünürlüklü görüntü tarih oluyor!

Günlük hayatta herkesin en sık kullandığı uygulamalardan biri olan Instagram'da kimi zaman hikayelere eklenen video ve fotoğraflar düşük kaliteli ya da bulanık çıkabiliyor. Bu sorundan özellikle Android telefon kullanıcıları şikayetçi oluyor. Apple kullanıcılarının fazla yaşamadığı fakat zaman zaman denk gelebildiği kalitesiz fotoğraf ve video sorunu birkaç yöntem ile düzeltilebiliyor.

Çeşitli yöntemlerden yararlanarak Instagram'a atacağınız hikaye kalitelerini arttırmanız mümkün. Özellikle daha çok videolu hikayelerde görünen bu sorun, format sebebiyle karşımıza çıkıyor. Farklı formatta yüklenen videolar, paylaşıldığı zaman bulanık ve düşük kaliteli görülebiliyor. Peki, Instagram hikaye kalitesi nasıl yükseltilir? Instagram hikaye (story) kalitesi nasıl artırılır? İşte merak edilen soruların yanıtları...