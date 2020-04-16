İNSTAGRAM'DA MÜZİK EKLEME VE ŞARKI SÖZLERİ

Facebook ve Instagram Hikayelerinde Müzik Çıkartmaları ve Şarkı Sözleri: Türkiye’deki insanlar artık 39 milyon şarkıdan oluşan şarkı kütüphanesinden arama yaparak hikayelerinde paylaştıkları fotoğraflara ve videolara müzik ekleyebilecek. Eğer paylaşılan şarkının sözleri de mevcutsa, şarkı sözleri otomatik olarak hikayede belirecek ve kullanıcılar bu sözlerin animasyonunu ve yazı stilini değiştirerek çıkartmalara benzer şekilde döndürebilecek ve boyutunu ayarlayabilecek.

Profilde Müzik: Türkiye’deki insanlar aynı zamanda Facebook profillerindeki yeni müzik alanına müzikli videolar ekleyebilecek ya da profillerinin en üstüne istedikleri şarkıyı sabitleyebilecek.