INSTAGRAM HEDİYE NEDİR?

Instagram, içerik üreticilerinin maddi olarak desteklenmesi için "Hediyeler" isimli yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Kapalı olarak test edilen hediyeler kısmının son çalışmaları da bitmek üzere. TikTok'ta yer alan hediyeler özelliği sayesinde artık Instagram fenomenleri de maddi gelirlerini hediyelerden de sağlayabilecek.