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Instagram giriş bilgilerini silme işlemi nasıl yapılır? Telefondan ve PC’den Instagram giriş bilgilerini cihazdan kaldırma

Son yılların en popüler uygulamalarından olan Instagram, dünya çapında sayısız kullanıcıya sahip sosyal paylaşım uygulamalarından biridir. Hikaye, anlık mesajlaşma, fotoğraf ve video paylaşma özellikleri ile ön plana çıkan Instagram, bazı güvenlik önlemleri ile kullanıcı hesaplarını koruma altına almaktadır. Teknolojinin gün geçtikçe gelişmesi, bu uygulamada pek çok güncellemeyi de beraberinde getirip, daha kapsamlı kullanılmasına olanak sağlar. Kullanıcıların bazıları, Instagram giriş bilgilerini silme işleminin nasıl yapıldığını merak eder. Böyle bir işlem, genellikle hesabı bir daha kullanmak istemeyenlerin tercih ettiği bir yöntemdir. Bu yöntemin uygulanmasının ardından isteyen kullanıcılar, cihazından uygulamayı kaldırma yolunu seçmektedir.

Giriş: 30.11.2022 - 01:40 | Güncelleme: ABONE OL
Instagram Giriş Bilgilerini Silme İşlemi Nasıl Yapılır? Telefondan ve PC’den Instagram Giriş Bilgilerini Cihazdan Kaldırma

Instagram Giriş Bilgilerini Silme

Instagram giriş bilgilerini silme, Instagramı kullanmış ancak artık uygulama hesabını kaldırmayı düşünenler tarafından yapılan güvenli bir işlemdir. Üyeliği bulunan hesaplar, giriş bilgilerini kaldırarak uygulamadaki hesabını silebilmektedir. “Instagram giriş bilgileri nasıl silinir?” diye merak edenler için gerekli adımları aşağıda sıralıyor olacağız. Maddelerde yer alan adımları sırasıyla takip edip, bu işlemi kolaycave güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

  • Instagram hesabınıza giriş yapın.
  • Fotoğrafınızın bulunduğu profil sayfasına geçin.
  • Profil sayfasının sağ üst köşesindeki üst üste üç çizgiye tıklayın.
  • Bu alandan “ayarlar” bölümüne girin.
  • Ayarlar bölümünün en altında bulunan “tüm hesaplardan çıkış yap” butonu ve “giriş bilgilerini hatırla” çubuğu yer almaktadır.
  • Bilgilerin silinmesini istediğiniz hesap için bu çubuğun kapatılma işlemi yapılmalıdır.
  • Ardından “tüm hesaplardan çıkış yap” butonunu tıklayarak istediğiniz hesabın giriş bilgilerini hemen kaldırabilirsiniz.

Giriş bilgilerini silmek için sadece telefonunuzun olmasına gerek yok. Aynı zamanda tablet ve bilgisayar gibi cihazlardan bu işlemi gerçekleştirmeniz mümkündür. Aynı adımları takip ederek Instagram giriş bilgilerini cihazdan kaldırma işlemi yapabilirsiniz.

Instagram’da Hesap Ekledikten Sonra Nasıl Silinir?

Instagram’ı aktif olarak kullanan bazı kişilerin birden fazla hesabı bulunabilmektedir. Bu hesapların uygulamaya girildiği anda otomatik olarak açılma kolaylığı bulunmaktadır. Ancak bazı kişiler ekledikleri hesabı sonrasında silmek isteyebiliyor. Bu durumda aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

  • Instagram hesabınıza giriş yapın.
  • Profil sayfasının sağ üst köşesinde bulunan üst üste üç çizgiye tıklayın.
  • Tıkladığınızda bir menü karşınıza çıkacak. Bu noktadan “ayarlar” bölümüne giriş yapın.
  • Karşınıza çıkan ekranın en altında uygulamada yer alan tüm hesapları görebilirsiniz.
  • Silmek istediğiniz hesabın üzerine gelin ve “çıkış yap” butonuna tıklayın.
  • Çıkış yaptıktan sonra karşınıza bir pencere çıkacaktır. Çıkış yaptığınız zaman tekrar giriş ekranına yönlendirileceksiniz. Bu adımdan sonra “farklı giriş yap” ve “kaldır” seçeneklerinden kaldır butonuna tıklayın. Hesabınız silinmiştir. Eğer tekrar hesabı açmak istiyorsanız kullanıcı adınızı ve şifrenizi girmeniz yeterli olacaktır.

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