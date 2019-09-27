27 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Instagram dondurma Türkçe link üzerinden Instagram profilinize girdikten sonra;
Birçok farklı işlem gerçekleştirilebilmektedir. Instagram şuan için hesap dondurma ve silme işlemlerinin sadece bilgisayar üzerinden yapılmasına izin vermektedir. Bunun dışında mobil cihazlar üzerinden Instagram hesabınızı dondurmanız mümkün değildir.
Instagram hesabını dondurmak için internet tarayıcısı üzerinden, Instagram hesap dondurma Türkçe linkine tıklayarak doğrudan siteye ulaşabilir ya da kendiniz Instagram’a giriş yapabilirsiniz. İnternet tarayıcısı üzerinden profilinize giriş yaparak hesap dondurma ve silme işlemlerinizi gerçekleştirmeniz mümkündür.
Instagram Hesabını Geçici Olarak Kapatma Yöntemi
Instagram hesabını geçici olarak kapatmak mümkündür. Instagram hesabını dondurma işlemi olarak bilinen bu yöntem, hesabınızı istediğiniz zaman geri açma imkanı tanımaktadır. Hesap silme işleminden farklı olarak hesabı geçici olarak kapatmanız hesabı tamamen ortadan kaldırmaz.
Instagram Hesabını Dondurmak İçin;
Instagram hesabını bu adımları takip ederek kapatan kişiler eğer hesaplarını yeniden kullanmak isterlerse, dondurma işleminden 24 saat sonra mobil cihaz üzerinden veya bilgisayardan kullanıcı adı ve şifreleriyle başka bir işlem yapmadan giriş yapabilirler.
Telefondan Instagram dondurma Türkçe link üzerinden yapmak mümkün değildir. Instagram hesap dondurma ve silme işlemleri sadece bilgisayardan yapılabilir. Bunun dışında Instagram hesabınızı mobil cihazlar üzerinden dondurmanız mümkün değildir.
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