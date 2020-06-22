Son zamanlarda bütün dünya genelinde her şekilde ihtiyacımızı karşılayan ve yoğun bir şekilde kullanılan Sosyal medya ağlarını kullanmayı seven insanlar, özellikle Instagram uygulamasına yoğun ilgi gösteriyorlar. Fotoğraf ve video paylaşımına olanak sağlayan, canlı video paylaşımlarında kaliteli hizmet sunan ve aynı zamanda mesajlaşma özelliği de bulunan Instagram uygulamasının kullanıcıları bazen farklı sebeplerden olayı hesaplarını bir süreliğine dondurmak isteyebiliyorlar. Ancak bu konuda Profil sayfasında herhangi bir kolaylık bulunmuyor. Peki Instagram dondurma işlemi nasıl yapılır? Instagram dondurma açma linki nedir? Konu ile ilgili merak edilen detayları sizler için derledik.
Instagram hesap dondurma diğer bir adı ile geçici hesap kapatma işlemleri maalesef ki uygulama içerisinde bulunmamaktadır. Instagram hesabınızı cep telefonunuz ya da bilgisayarınızdan herhangi bir tarayıcıyı kullanarak geçici olarak kapatmak veya dondurmak ayrıca dondurulan hesabınızı yeniden aktifleştirmek için aşağıdaki adımları takip ediniz.
Instagram geçici hesap apatma ve açma
Instagram hesabınızı dondurmakla ilgili bilmenizi isteriz ki hesabınızı geçici olarak kapattıktan sonra 24 ile 48 saat geçmeden yani sistem dondurma işlemi için onay vermeden yeniden aktif edemezsiniz. Hemen açmaya çalışmanız durumunda ya kullanıcıya ulaşılmıyor ya da yanlış şifre hatası verecektir. Ayrıca hatırlamanız gereken bir diğer konuda bilgisayar üzerinden oturum açmaya çalışıyorsanız açamazsınız, Instagram hesabınızı dondurduktan sonra telefon üzerinden giriş yaparak aktif etmeniz gerekmektedir.
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