Instagram dondurma açma linki

Son yılların en çok kullanılan sosyal medya uygulaması olan instagram kullanıcıları, zaman zaman ara vermek amaçlı hesaplarını dondurabiliyorlar. Fakat bir süre sonra uzun süre girilmeyen hesapların şifreleri ya da kullanıcı adları unutuluyor. Peki bu gibi durumlarda ne yapılmalı? Dondurulan bir instagram hesabı nasıl açılır?

İlk önce hesabınızı mobil üzerinden donduramayacağınızın bilgisini verelim. Hiç şüphesiz instagramı telefondan çok daha rahat kullanıyoruz. Ancak dondurma işlemini halen telefon üzerinden gerçekleştiremiyoruz. İnstagram hesabınızı dondurmak için mutlaka bir bilgisayara ihtiyacınız olacak. Bu yüzden telefondan boşu boşuna dondurma seçeneğini aramayın.

Öncelikle donduracağınız instagram hesabına bilgisayar üzerinden giriş yapın. Sonrasında ayarlar sekmesine dokunun ve hesabı geçici olarak kapat seçeneğine tıklayın. Önünüze hesabı dondurma sebebinizi belirtmenizi isteyen bir açılır menü çıkacak. Buradan size uyan seçeneği işaretleyip şifrenizi tekrar girin. Alttaki butona tıkladığınızda hesap geçici olarak dondurulacaktır. Bu sayede hesabınız bir daha giriş yapana kadar dondurulmuş olacak.

Instagram hesabınızı tekrar açmak için hesaba giriş yapmanız yeterli olacaktır. Ancak bunun için 24 saat ile 48 saat arasında bir bekleme süreci gerekir. Hesabı dondurduktan kısa süre sonra açmaya kalkarsanız; hata ile karşılaşabilirsiniz. Bu gibi durumlarda panik yapmamalı, bir süre bekledikten sonra tekrar giriş yapmayı denemelisiniz.