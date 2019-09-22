Instagram hesap dondurma açma linki kullanılarak işlem yapmanız mümkündür. Instagram hesap dondurma işlemelerini bilgisayar üzerinden yapmanız gerekmektedir. Ancak, hesabınızı yeniden aktifleştirmek için mobil cihazlarınızın kullanılması mümkündür.

Instagram hesabını dondurma işlemleri için takip etmeniz gereken adımlar;

İnternet tarayıcısı ile Instagram uygulamasına girilir,

Profil düzenle seçeneği seçilerek, hesabı geçici olarak kapat sekmesine tıklanır,

Şifre tekrarı ve onay işlemlerinin ardından hesap dondurulur.

Instagram hesabını bu adımları takip ederek dakikalar içinde dondurabilirsiniz. Instagram hesabını dondurma ve silme işlemleri sadece bilgisayar üzerinden yapılabilir. Ancak dondurduğunuz hesabınızı yeniden açmak isterseniz tüm cihazlardan bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Instagram hesabının geçici olarak dondurulmasının ardından hesap yeniden aktifleştirilebilir fakat hesabınızı tamamen silmeniz halinde Instagram, hesabınızı tamamen ortadan kaldırmaktadır. Aynı kullanıcı adıyla yeniden hesap açmanız da mümkün değildir.

Instagram Hesabı Yeniden Nasıl Açılır?

Instagram hesabını geçici olarak kapatma ile tamamen silme arasında fark vardır. Eğer Instagram hesabınızı dondurduktan sonra yeniden açmak isterseniz, hesabı geçici olarak kapatma işlemini yaptıktan 24 saat sonra hesabı tüm cihazlar üzerinden yeniden aktifleştirmeniz mümkündür. Bu durumda kullanıcı adı, şifre, fotoğraf ve takipçiler olduğu gibi kalır.

Instagram hesabını geçici olarak kapatmak yerine tamamen silen kişilerin aynı hesabı yeniden kullanmaları mümkün değildir. Bu işlemin yapılmasının ardından hesap tamamen ortadan kalkacaktır. Instagram dondurmayı açma linki üzerinden basitçe hesabınıza girebilirsiniz. Ancak silme işleminin ardından hesaba giriş yapmanız mümkün değildir.

Instagram hesabının silinmesinin ardından aynı kullanıcı adıyla tekrardan Instagrama kaydolmanız mümkün değildir. Aynı şekilde silinen bir Instagram hesabının başka bir hesaba eklenmesi veya tekrardan aktifleştirilmesi mümkün değildir. Hesap kapatma işlemi sonrasında aynı hesabın tekrardan kullanılabilmesi için hesabın geçici olarak kapatılmış olması gerekmektedir.