Instagram'dan tartışılacak karar! Bu kez beğeni (like) almadı

Instagram, daha önce gündeme gelen 'beğeni' hamlesini test etmeye başladı. Kullanıcıların beğeni sayısından çok paylaşacağı fotoğraf ve video içeriklere odaklanmasını amaçladığını belirten Instagram, 7 ülkeden yapılan paylaşımlarda beğeni ve video görüntüleme sayısını gizlemeye Perşembe günü itibarıyla başladı.

Instagramdan yapılan açıklamada kullanıcıların paylaşımlarının altında bir isim görecek ve yanında gösterilen beğeni sayısı yerine "ve diğerleri" ifadesi yer alacak. Kullanıcılar, 'diğerleri' ifadesine bakarak paylaşımlarını kimlerin beğendiğini görebilecek.

Test süreci Avustralya, Brezilya, Kanada, İrlanda, İtalya, Japonya ve Yeni Zelanda'da başladı.

BBC'ye bilgi veren Instagram Avustralya ve Yeni Zelanda sorumlusu Mia Garlick yazılı açıklamasında "Bu denemenin, paylaşımların kaç beğeni aldığı baskısını ortadan kaldıracağını umuyoruz" dedi. Garlick, amacın kullanıcıların 'yargılandıkları' hissini azaltmak ve 'beğeni sayısından çok anlatmak istedikleri hikâyelere odaklanmalarını sağlamak' olduğunu söyledi.

Instagram, bu denemenin şirketlerin ölçün araçlarını etkilemeyeceğini fakat bu değişikliğin kullanıcı deneyimi üzerinde etkilerini gözlemek istediğini belirtti. Fakat bu kullanıcıların ilk tepkisinin pek olumlu olduğu söylenemez. Pek çok kullanıcı twitter üzerinden başlayan #instagramDELETE akımına katılarak protestoya başladı.

Mayıs ayında da konu gündeme gelmiş ve markalar ile anlaşmalar yapan fenomenlerin değişiklikten olumsuz etkilenmemesi için çalışmalar yaptığı belirtilmişti.

Araştırmalar, Instagram paylaşımlarına gelen beğeni sayılarının bazı kullanıcıların özgüvenlerini artırırken, istedikleri kadar beğeni alamayan kullanıcılarda da moral bozukluğu yarattığın ortaya koyuyor.

Bilim insanları sosyal medyanın özellikle gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkilediği uyarısında bulunuyor.