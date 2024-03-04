Instagram'da story ne demektir, story nasıl atılır? Instagram story özelliği nasıl kullanılır?

Instagram'da story ne demektir, story nasıl atılır? Instagram story özelliği nasıl kullanılır?

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Instagram, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip popüler bir sosyal medya platformudur. Kullanıcıların anlık olarak fotoğraf ve video paylaşmalarına olanak tanıyan Instagram Story özelliği, platformun en çok kullanılan fonksiyonlarından biridir. "Instagram Story Nedir, Story Nasıl Atılır? Instagram Story Özelliği Nasıl Kullanılır?" başlıklı bu içerik, Instagram'da story atmanın temel adımlarını, story özelliğinin nasıl kullanıldığını ve bu özelliğin önemli yönlerini detaylı bir şekilde ele alacaktır.

Instagram Story Nedir?

Instagram Story, kullanıcıların fotoğraf ve videolarını profil sayfalarında kalıcı olarak kalmak yerine, sadece 24 saat süreyle görüntülenebilir şekilde paylaşmalarına olanak tanıyan bir özelliktir. 2016 yılında tanıtılan bu özellik, kullanıcıların günlük yaşamlarından anlık kesitler paylaşmalarını ve takipçileriyle daha dinamik bir etkileşim içinde olmalarını sağlar.

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Instagram Story Ne Demek?

Instagram'da "Story" veya Türkçe adıyla "Hikaye", kullanıcıların günlük deneyimlerini, düşüncelerini veya özel anlarını takipçileriyle paylaşabilecekleri geçici gönderilerdir. Bu hikayeler, fotoğraf veya video formatında olabilir ve çeşitli düzenleme araçlarıyla kişiselleştirilebilir.

Instagram Story Nasıl Atılır?

Instagram Uygulamasını Açın: Story atmak için öncelikle Instagram uygulamasını açın ve ana sayfanın sol üst köşesindeki kamera simgesine dokunun.

Fotoğraf veya Video Çekin: Kamera açıldığında, ekranın altındaki çekim butonuna basılı tutarak video çekebilir veya kısa bir dokunuşla fotoğraf çekebilirsiniz.

Düzenleme Araçlarını Kullanın: Çekilen fotoğraf veya videoyu düzenlemek için metin ekleme, çıkartma, filtre ve diğer araçları kullanabilirsiniz.

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Hikayeni Paylaş: Düzenlemeyi tamamladıktan sonra, ekranın altındaki "Hikayenize Ekle" seçeneğine dokunarak hikayenizi paylaşabilirsiniz.

Instagram'da Story Ne Kadar Kalıyor?

Instagram story'ler, paylaşıldıktan sonra 24 saat boyunca görüntülenebilir. 24 saat sonunda, hikayeler otomatik olarak kaybolur ve takipçileriniz tarafından daha fazla görüntülenemez. Ancak, isterseniz hikayelerinizi "Öne Çıkanlar" bölümüne ekleyerek profilinizde kalıcı olarak saklayabilirsiniz.

"Instagram'da Bu Hikayeye Artık Ulaşılamıyor" Ne Demek?

Eğer bir hikaye bağlantısına tıkladığınızda "Instagram'da bu hikayeye artık ulaşılamıyor" uyarısı alıyorsanız, bu, hikayenin 24 saatlik görüntüleme süresinin dolduğu veya hikayeyi paylaşan kullanıcının hikayeyi erken kaldırdığı anlamına gelir. Bu, Instagram'ın hikayelerin geçici doğasını yansıtan bir özelliktir.

Instagram Nedir?

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Uygulama, kullanıcıların medya yüklemesine izin verir. Medyalar filtrelerle, Hashtag'ler ve coğrafi etiketleme ile düzenlenebilir. Gönderiler herkese açık olarak veya önceden onaylanmış takipçilerle paylaşılabilir. Kullanıcılar, diğer kullanıcıların içeriğine etiketlere ve konumlara göre göz atabilir ve trend olan içeriği görüntüleyebilir. Kullanıcılar, içeriklerini kişisel bir beslemeye eklemek için fotoğrafları beğenebilir ve diğer kullanıcıları takip edebilir. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dâhil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkânı tanımıştır. Instagram başlangıçta yalnızca içeriğin 640 piksel ile kare (1:1) en boy oranında çerçeve oranına izin vererek ayırt edildi. 2015 yılında bu kısıtlamalar 1080 piksele yükseltilerek hafifletildi. Servis ayrıca mesajlaşma özellikleri, tek bir gönderiye birden fazla resim veya video ekleme yeteneği ve 'hikâye' özelliği ekledi.

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