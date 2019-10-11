Son dönemde birçok uygulamanın yeni sürümlerine dahil ettiği “gece modu” özelliği Dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan sosyal medya uygulamalarından olan İnstagram için de nihayet geldi. Daha önce iOS 13 ve yeni Android 10‘da karanlık mod özelliği entegre edilmişti. Geçtiğimiz haftalarda iseAndroid Beta kullanıcıları için kullanıma sunulankaranlık modu (darkmode) özelliğini şimdi iseiOS kullanıcıları için kullanıma sunulmaya başladı.

Bu yeni güncellemeden faydalanmak isteyen iOS ve Android kullanıcısı vatandaşlar da arama motorlarında aramalarını bu konu ile ilgili yoğunlaştırdı. Bu uygulama ile Instagram karanlık modu ile ekranlarınız siyah bir özelliğe bürünüyor ve gözü yormadan kullanma imkanıelde ediyorsunuz. Öyle ki, Amoled telefon ekranlarında uygulamaların karanlık moda alınması güç tüketiminin azalmasını da sağlıyor. Peki, Instagram karanlık mod nasıl yapılır? Detaylar haberimizde.

Son yılların en büyük trendi olan İnstagram, akıllı telefon kullanıcılarının en çok ilgi duyduğu yeni nesil karanlık mod ara yüzüne kavuştu. Karanlık mod desteğine sahip olan iOS ve Androidişletim sistemi yüklü akıllı telefonlarda Instagram da artık koyu bir tema ile kullanılabiliyor.

Telefonunun işletim sisteminde karanlık mod(darkmode) özelliği bulunmayan akıllı telefon kullanıcıları ise Instagram’a şimdilik kızabilir. Ancak; karanlık mod ayarı bulunmayan, telefonun tüm ara yüzünü gece moduna çeviremeyen kullanıcılar Instagram’ın koyu temasını da şimdilik kullanamayacaklar.

Aslında Instagram’ın karanlık modu uygulamanın ara yüzüyle ilgili bir durum değil. Sadece İşletim sistemlerinde bulunan bu özelliğine ayak uydurdu. Yani nasıl Ayarlar uygulamanız da karanlık moda bürünüyorsa, gerekli ayarları yapınca Instagram da aynı şekilde karanlık moda bürünecektir.

INSTAGRAM KARANLIK MOD ANDROİD İÇİN NASIL AKTİF EDİLİR?

Google Play Store’u açın,

Sol üstteki 3 çizgiye dokunun,

"Uygulamalarım ve oyunlarım" menüsüne gidin,

Instagram’ı bulun ve dokunun,

Açılan sayfayı aşağıya doğru kaydırın,

Beta sürümüne katılma butonunu gördüğünüzde ‘Katıl’ butonuna dokunun,

Maksimum 20 dakika kadar beklemeniz gerekecek.

Ardından tekrar "Uygulamalarım ve oyunlarım" menüsüne gidin,

Instagram’ı bulun ve dokunun,

Güncelleme geldiğini göreceksiniz,

"Yükle" butonuna basın,

Instagram artık Android’in karanlık moduna uyum sağladı.

Telefonunuzun ana Ayarlar menüsüne gidin,

Sonrasında arama bölümüne Gece Modu ya da Karanlık Mod yazın,

Çıkan ayarlardan Gece modunu açın,

Instagram uygulamasını açın ve karanlık modda kullanın.



Bu işlemleri gerçekleştirebilmeniz için telefonunuzun AndroidPie (9.0) veya daha yeni bir Android sürümüne sahip olması gerekmektedir. Eğer üreticinizin arayüzünde Gece Modu, Siyah Tema gibi destekler varsa, eski sürümlerde de kullanabilirsiniz. Örneğin Samsung cihazlar için Gece Modu desteği daha eski Android sürümlerinde de bulunmaktadır.

Diğer telefonlarda henüz Intagram’ın nihai Android sürümü değil, haricen yüklediğiniz beta sürümü karanlık mod desteğine sahiptir. Fakat Beta sürümünü kullandığınız için Instagram’da bazı sorunlarla karşılaşmanız da mümkün olabilir.

Fakat unutmayınız ki Instagram Beta sürümünden dilediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Telefonunuza yüklediğiniz Beta sürümünü kaldırmak için ise yeniden‘Uygulamalarım ve oyunlarım’ kısmına gidip, Instagram’ı bulduktan sonra bu butona tıklamanız ve açılan menüde ‘Beta test kullanıcısınız’ penceresindeki ‘Ayrıl’ butonuna tıklamanız ayrıcaInstagram’ı tekrar güncellemeniz yeterli olacaktır.

Dediğimiz gibi bu mod, aslında Instagram’ınAndroid’e uyum sağlamasıyla daha mümkün ve sağlıklı oluyor. Dolayısıyla kullanmak için cihazınızdaki karanlık modu aktif etmek, kapatmak için de karanlık modudeaktif yani pasif konuma getirmek durumundasınız. Instagram henüz kendi uygulaması içinde tema ayarı yapmaya müsaade etmiyor yani cihaz aydınlık modda iken, sadece Instagram’ı karanlık modda kullanmakmaalesef mümkün değil.

INSTAGRAM KARANLIK MOD iOS İÇİN NASIL AKTİF EDİLİR?

Instagram her zaman iOS sürümünde daha aktif ve kararlı özelliklere sahip olmuştur.Android’den farklı olarak karanlık mod desteği bir süredir nihai iOS sürümünde mevcut olarak bulunmaktadır. Yani iOS kullanıcılarının Instagram beta sürümüne katılmalarına gerek olmadan yani bir test kullanıcısı olmadan İnstagram’ı karanlık modda daha rahat kullanabilirler.

0 veya daha yeni ve üst bir sürümün kullanıcısı olmanız gerekiyor,

Ayarlar menüsüne gidin,

Ekran ve parlaklı seçeneğine dokunun,

Açılan menüde Koyu Mod’u seçin,

Instagram’ı açın,

Karanlık modun keyfini çıkarın.

INSTAGRAM KARANLIK MOD İOS'TA NASIL KAPATILIR?

Tıpkı Android’de olduğu gibi iOS13.0 ve daha yeni sürümlerde bulunan Karanlık (Dark) Moddesteği sayesinde Instagram’ı karanlık modda kullanabiliyoruz. Bu nedenle bu sürümde de karanlık modu kapatmak için yine ayarlara gidip, Koyu Mod yerine Açık modu seçmemiz yeterli olacaktır. MaalesefInstagram’ıniOS sürümünde de uygulama içi bir karanlık mod ya da tema ayarı seçme şansı bulunmuyor.